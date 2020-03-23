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Аваков предупредил украинцев о голоде из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости
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Если украинские власти не введут на период карантина выплаты для населения и льготы на ЖКХ, у украинцев уже через месяц закончатся деньги даже на еду и лекарства. Об этом заявил 23 марта глава МВД Украина Арсен Аваков.

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По мнению министра, должны быть введены специальные выплаты из бюджета около 2,5 тысячи - 3 тысячи гривен ($90-100), льготы по ряду коммунальных платежей до 50%-75%, при этом стоит остановить начисление процентных ставок по категориям кредитов для частных лиц, а на госпредприятиях запретить увольнения.

«Будем честными – большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений – многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты. А у нас коронавирус и карантин… Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства», – написал Аваков в Facebook.

При этом он отметил, что «как при коммунизме» – каждому по потребностям – не получится, так как Украина бедная страна. Грядущие трудности из-за кризиса на фоне коронафируса Аваков назвал катастрофой, которая потребует экстраординарных мер.

Министр призвал раду пересмотреть госбюджет, создать специальный фонд и профинансировать антикризисные меры.

Аваков счел разумным увеличить дефицит бюджета до 200 млрд, попросить побольше средств у МВФ и провести реструктуризацию внешних долгов Украины.

«Сегодня просто хотел сказать – без этих и других экстраординарных мер – нам будет чудовищно сложно! Людям будет очень сложно! И потому – надо действовать», – подчеркнул он.

Министр добавил, что пандемия накатывает на Украину все сильнее и вскоре властям будет не до экономики – все будут думать только о медицинских проблемах.

Накануне журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украина еще не состоялась как государство, и вскоре ее будут ждать великие потрясения. При этом он допустил, что из-за кризиса страна развалится.

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