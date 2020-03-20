На Украине заявили о риске гибели страны

Украина может погибнуть от «вируса ненависти», заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман.

В эфире телеканала «112 Украина» она отметила, что в борьбе с распространением COVID-19 регионам следует предоставить больше свободы, потому что им виднее, как обстоят дела. При этом самым страшным вирусом Герман сочла ненависть.

«Если Украина победит наихудший вирус в нас — вирус ненависти между людьми — она станет сильнее. Если не удастся людям понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему, несет за собой смерть, то мы просто погибнем как государство», — отметила политик.

Она также призвала людей объединиться и напомнила, что гимн страны начинается со слов «Еще не умерла Украина».

Ранее, 19 марта, политолог Марат Баширов оценил влияние пандемии коронавируса на политическую и экономическую ситуацию на Украине. По его мнению страна движется к дефолту.

Согласно последним данным, в стране зафиксировано 26 инфицированных коронавирусом, трое скончались.