На Украине спрогнозировали введение режима ЧС из-за COVID-19

На Украине заявили о готовности к введению чрезвычайного положения на всей территории страны в ближайшие дни из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 19 марта, рассказал советник украинского министра внутренних дел Иван Варченко на своей странице в Facebook.

«Исходя из мирового опыта, я прогнозирую: В ближайшие дни в Украине должны быть приняты чрезвычайные меры. По всей стране. Решение об объявлении чрезвычайной ситуации в Киевской, Черновицкой и Житомирской областях уже позволяет подготовить украинцев к такому шагу», — написал Варченко.

Он отмечает, что в стране введут комендантский час, а также будет проведена мобилизация и переориентация отдельных предприятий для производства предметов первой необходимости в условиях карантина. Советник утверждает, что планируется установка специального порядка для продуктового обеспечения населения. Бизнес, по его мнению, будет работать исключительно для критического жизнеобеспечения страны.

«Оперативные штабы по борьбе с пандемией будут иметь право на быструю ликвидацию государственных предприятий, организаций и учреждений в случае неправомерных действий...Люди перестанут ездить на работу в офисы и организации, которые не являются критически необходимыми», — уточнил чиновник.

Варченко подчеркнул, что большинство украинских граждан перейдут на дистанционную работу, кроме сотрудников медицинских служб, полиции, спасателей, продавцов, военных и коммунальщиков.

С 18 марта на Украине действует запрет на работу ресторанов, ТЦ, кафе и кинотеатров. Гражданам не разрешается собираться в группы больше 50 человек. Верховная рада отменила проведение пленарных заседаний в период карантина в стране. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о том, что неисключает введение режима ЧС в стране из-за распространения коронавируса. Ранее меры по повышению эпидемиологической безопасности были введены в Киевской области.

К настоящему моменту на Украине выявлен 21 случай заражения COVID-19, а 19 марта сообщалось о третьей жертве пневмонии, вызванной вирусом SARS-CoV-2.

По данным Worldometer на 22:30 мск 19 марта, в мире заболели 241 557 человек, вылечились 86 689 пациента, умерли 9982 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.