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В Киевской области ввели режим ЧС из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в среду, 18 марта, в Киевской области из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на странице областной госадминистрации в Facebook.

«Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом COVID-19, решили классифицировать ее как «медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня». И временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации», — цитирует сообщение REGNUM.

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Накануне министерство здравоохранения Украины подтвердило второй случай смерти от коронавируса. Жертвой стала 33-летняя женщина из Черновицкой области. На Украине число подтвержденных заражений достигло 14, пишет «Газета.ру». Наибольшее число случаев заражения — 10 — подтверждено в Черновицкой области.

Введение режима ЧС предусмотрено законом о единой системе гражданской защиты. Решение о введении такого режима может приниматься в зависимости от степени угрозы местными властями или правительством. После этого создается специальная комиссия по ликвидации последствий и создаются специальные штабы.

С 18 марта на Украине действует запрет на работу ресторанов, ТЦ, кафе и кинотеатров. Гражданам не разрешается собираться в группы больше 50 человек. Также сообщалось, что Верховная рада отменила проведение пленарных заседаний в период карантина в стране.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умер 7471.

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