Верховная рада отменила пленарные заседания из-за коронавируса

Парламент Украины отменил проведение пленарных заседаний в период карантина в стране из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал 112.ua во вторник, 17 марта.

С сегодняшнего дня на Украине действует запрет на работу ресторанов, ТЦ, кафе и кинотеатров. Гражданам не разрешается собираться в группы больше 50 человек.

Отмечается, что депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях. Мера будет действовать до 3 апреля.

Если кабинет министров примет решение о продлении карантина, то председатель Верховной рады, в свою очередь, может также продлить работу депутатов в комитетах и комиссиях.

Ранее в этот же день Украина приостановила работу пунктов пропуска на границе с Крымом до 3 апреля.

По состоянию на 17 марта на Украине выявлены семь случаев заражения COVID-19, скончался один человек. Кроме того, умерла пациентка с подозрением на коронавирус.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 7:30 мск 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.