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Зеленский предложил использовать карантин для повышения демографии

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Фото: TASS/Zuma/Serhii Pustovit
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны во время карантина заняться вопросом повышения демографии.

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«Вы же знаете, что у нас кризис, но никто не отменял демографический кризис. Я думаю, что настало время бороться и с этим кризисом», — сказал он в эфире ICTV.

Кроме того, Зеленский предложил украинцам больше читать, смотреть кино и общаться со своими детьми.

Ранее в понедельник, 16 марта, президент Украины не исключил введение режима ЧС в стране из-за распространения коронавируса.

С 17 марта на Украине начнет действовать запрет на работу ресторанов, ТЦ, кафе и кинотеатров. Гражданам не разрешается собираться в группы больше 50 человек.

С 18 марта будут приостановлены железнодорожное, авиа-, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщения, запрещена работа метрополитенов.

К настоящему моменту на Украине выявлены семь случаев заражения COVID-19, скончался один человек. Кроме того, умерла пациентка с подозрением на коронавирус.

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