В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус

В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус. Об этом 16 марта сообщила Черновицкая облгосадминистрация.

По словам медиков, смерть пациентки не связана с подозреваемым диагнозом и обусловлена хронической патологией.

Пока COVID-19 у умершей не подтвердился. Результаты анализов должны прийти в ближайшее время. Если тесты будут положительными, это станет второй смертью на Украине от коронавируса.

К настоящему моменту в стране подтверждены семь случаев заражения, скончался один человек. В понедельник стало известно о первых двух зараженных в Киеве.

Проверку на COVID-19 проходят еще 10 человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении принять ряд шагов по предотвращению распространения вируса.

С 17 марта в стране будут закрыты, кафе, кинотеатры, торговые центры и другие заведения. С 18 марта будет приостановлено железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское перевозки, запрещена работа метрополитенов. В автобусы не пустят более 20 человек.

Кроме того, Киев намерен попросить средств на борьбу с заболеванием у МВФ. Малому и среднему бизнесу введут кредитные каникулы.

В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно — в Черновицкой и Житомирской — введут режим чрезвычайной ситуации с 17 марта. Также в стране вступает запрет на массовые мероприятия.