Макрон заявил о закрытии границ в странах ЕС из-за коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телевизионным обращением к нации из-за распространения вспышки коронавирусной инфекции. Об этом 16 марта сообщает телеканал France 24.

В своем послании Макрон указал, что границы Европейского союза и стран Шенгенской зоны будут закрыты с 17 марта на срок до 30 дней. Французский лидер отметил, что на 15 дней вступит в силу ограничение по передвижению людей по территории страны. Он выразил надежду на то, что многие граждане серьезнее отнесутся к ограничению семейных и дружеских встреч.

Согласно заявлению президента, также во Франции будут приостановлены проводимые реформы, в том числе пенсионная, которая предполагает отмену льгот по выходу на пенсию для многих профессий, повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

14 марта премьер-министр страны Эдуар Филипп распорядился о закрытии ресторанов, кинотеатров, баров и клубов.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызванной вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на вечер 16 марта, в мире заразились более 181 290 человек, вылечились 78 328 пациентов, а умерли 7128 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.