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Лидеры стран G7 заявили о кризисе здравоохранения в мире из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/U.S. Army National Guard/Sgt. Amouris Coss
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Лидеры стран «большой семерки» (G7) назвали коронавирус трагедией, спровоцировавшей мировой кризис здравоохранения. Об этом 16 марта сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление G7.

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«Мы, главы государств и правительств Группы семи признаем, что пандемия коронавируса представляет собой человеческую трагедию и мировой кризис здравоохранения, который также несет большие риски для мировой экономики», — говорится в документе.

Отмечается, что лидеры договорились обмениваться научными сведениями по коронавирусу и подчеркнули необходимость обмена информацией в режиме реального времени. Эпидемиологические и другие данные будут доступны для общего пользования для лучшего понимания вируса и борьбы с ним.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

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