Прямой эфир
Сюжет:

РФБ с 20 марта приостановит проведение всех соревнований

0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская федерация баскетбола (РФБ) приостановит проведение всех соревнований под своей эгидой в связи с распространением коронавируса с 20 марта до 10 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации 16 марта.

Это не розыгрыш: чемпионат России по футболу могут приостановить из-за COVID-19
Российская премьер-лига уйдет на карантин

«Матчи всех турниров, которые, согласно календарю, должны состояться до указанного периода, будут проведены с условием требований и рекомендаций органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ, а также тщательного соблюдения всех мер безопасности для игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков. Те игры, проведение которых запрещены региональными органами власти, будут перенесены на более поздний срок», — говорится в сообщении.

Исключение составят два этапа полуфинального раунда всероссийских соревнований среди юниоров 2007 года рождения в Новосибирске и Перми, которые завершатся 21 марта. Также департамент профессионального баскетбола рекомендовал исполкому РФБ подвести итоги женского чемпионата России по результатам регулярного чемпионата, завершившегося 15 марта. Победителем регулярного первенства стал казанский УГМК.

Ранее в среду стало известно, что Министерство спорта России приняло решение об отмене всех международных соревнований на территории страны начиная с 16 марта, пишет «Газета.ру».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек. В России COVID-19 диагностирован у 93 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Союз велосипедистов отменил соревнования до апреля из-за коронавируса
Министерство спорта создало оперштаб по ситуации с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020