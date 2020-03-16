РФБ с 20 марта приостановит проведение всех соревнований

Российская федерация баскетбола (РФБ) приостановит проведение всех соревнований под своей эгидой в связи с распространением коронавируса с 20 марта до 10 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации 16 марта.

«Матчи всех турниров, которые, согласно календарю, должны состояться до указанного периода, будут проведены с условием требований и рекомендаций органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ, а также тщательного соблюдения всех мер безопасности для игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков. Те игры, проведение которых запрещены региональными органами власти, будут перенесены на более поздний срок», — говорится в сообщении.

Исключение составят два этапа полуфинального раунда всероссийских соревнований среди юниоров 2007 года рождения в Новосибирске и Перми, которые завершатся 21 марта. Также департамент профессионального баскетбола рекомендовал исполкому РФБ подвести итоги женского чемпионата России по результатам регулярного чемпионата, завершившегося 15 марта. Победителем регулярного первенства стал казанский УГМК.

Ранее в среду стало известно, что Министерство спорта России приняло решение об отмене всех международных соревнований на территории страны начиная с 16 марта, пишет «Газета.ру».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек. В России COVID-19 диагностирован у 93 человек.