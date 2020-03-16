СМИ сообщили об отмене всех международных соревнований в России с 16 марта

Министерство спорта России приняло решение об отмене всех международных соревнований на территории страны начиная с 16 марта. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства.

«Отменить с 16 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на территории РФ всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием», — говорится в документе.

Данное решение принято в связи с распространением коронавируса в России. Контроль за его исполнением возложен на общероссийские и региональные спортивные федерации по видам спорта и органы исполнительной власти субъектов РФ.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

По состоянию на 16 марта в России коронавирус диагностирован у 93 человек. Каждый день в России производят около 100 тыс. тест-систем по выявлению инфекции.