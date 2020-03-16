Это не розыгрыш: чемпионат России по футболу могут приостановить из-за COVID-19

Завершившийся 22-й тур Российской футбольной премьер-лиги стал последним перед уходом элиты отечественного футбола на карантин. По информации «Известий», из-за пандемии коронавируса розыгрыш нынешнего сезона национального первенства, вероятнее всего, приостановится более чем на месяц. Официально об этом объявят после общего собрания клубов РПЛ, однако всем участникам лиги уже сообщили о том, что продолжение чемпионата невозможно.

Формально все решения относительно продолжения чемпионата будут приняты 17 марта на общем собрании клубов РПЛ. Также пройдут безальтернативные выборы на пост главы лиги, в которых единственный кандидат — Сергей Прядкин. Однако на первый план, конечно, выйдет вопрос с приостановкой чемпионата.

— Официально решение будет принято на общем собрании, но до клубов уже довели, что дальнейшее продолжение чемпионата в нынешних условиях невозможно, — рассказал «Известиям» источник в одном из клубов РПЛ. — Лига точно уйдет на длительную паузу, срок которой предугадать сегодня невозможно. Клубы готовятся к тому, что чемпионат может возобновиться только через месяц.

Прядкин Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин Фото: РИА Новости/Нина Зотина

В РПЛ «Известиям» сообщили, что выборы президента пройдут в штатном режиме. Этот пункт стоит первым в повестке дня. На вопрос о карантине в пресс-службе лиги ответили, что решение еще не принято.

Все ведущие футбольные лиги мира уже остановили свои чемпионаты. При этом у РПЛ до окончания сезона осталось меньше туров, чем у объединений из топ-5, — всего восемь. В Англии впереди еще девять туров, во Франции — 10, в Испании и Германии — по 11, а в Италии — 12.

17 марта также пройдет заседание УЕФА в формате видеоконференции. По его итогам будет решена дальнейшая судьба еврокубков и чемпионата Европы. Шансов на то, что континентальное первенство пройдет в намеченные сроки (с 12 июня по 12 июля), практически нет.

1_GettyImages-1206110242 Разгул коронавируса вызвал отмену массовых мероприятий по всему миру. В попытках обуздать COVID-19 большинство стран, где сложилась особенно опасная ситуация, начали проводить спортивные состязания без зрителей. Так, «Ювентус» успел обыграть «Интер» при пустых трибунах и возглавить итальянскую Серию А. Однако это не помогло, и в настоящее время все спортивные мероприятия в Италии отменены полностью. Как спортсмены сражаются за победу без поддержки зрителей — в фотогалерее «Известий» Фото: Getty Images/Juventus FC/Daniele Badolato 2_20200228_gaf_u56_998 В матче Швейцарской национальной лиги по хоккею «Фрибур-Готтерон» и «Цуг» смогли показать друг другу всё, на что способны Фото: Global Look Press/xJustPictures.ch/PhilippxHegglinx 3_GettyImages-1205705990 Единственные свидетели борьбы Дуэйна Эванса («Динамо Сассари») и Амара Алибеговича («Виртус-Рома») — товарищи по команде Фото: Getty Images/NurPhoto/Matteo Ciambelli 5_20200309_zsa_z19_070 Матч Лиги чемпионов за закрытыми дверями на итальянском стадионе «Мапеи» Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lapresse/Massimo Paolone 6_GettyImages-1205891055 На информационном стенде шотландского стадиона «Маррифилд» во время матча между Шотландией и Францией можно было узнать много нового о коронавирусе Фото: Getty Images/SNS Group/Bill Murray 7_20200308_gaf_u60_061 Мужской масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место Фото: Global Look Press/CTK Photo/Libor Plihal 8_2020-02-28T120026Z_1383405145_RC2O9F9CCVVK_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-INT-LUD-REPORT Противостояние «Интер»–«Лудогорец» в матче Лиги Европы прошло на пустом стадионе Фото: REUTERS/Pool/Emilio Andreoli 9_GettyImages-1211256586 После того как в калифорнийском округе Риверсайд подтвердился случай заражения коронавирусом, теннисный супертурнир BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе был перенесен на неопределенный срок Фото: Getty Images/Matthew Stockman 10_2020-02-29T112623Z_403841346_RC2BAF9CMDZ4_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-JAPAN-SPORTS Скачки на ипподроме Хансин в японской Такарадзуке можно было наблюдать только виртуально, на трибунах царила тишина Фото: REUTERS/Kyodo 4_2020-03-08T122852Z_607250007_RC2OFF96VE9W_RTRMADP_3_SOCCER-ITALY-MIL-GEN-REPORT Предварительные сроки возобновления массовых мероприятий, которые называют очень осторожно, — конец марта — начало апреля. Однако, как поведет себя вирус и что ждет человечество через месяц, пока не знает никто Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

«Зенит»–«Урал»

Но не стоит забывать и о спортивной части сезона. В 22-м туре наконец прорвало лидера турнирной таблицы. «Зенит», который в предыдущих двух встречах РПЛ сыграл две нулевые ничьи, разгромил на своем поле «Урал» (7:1). Форвард Артем Дзюба оформил дубль и отдал одну голевую передачу. Это позволило ему единолично возглавить список лучших бомбардиров (13) и ассистентов (10) лиги. А «Зенит» еще более плотно укрепился на первой строчке из-за осечек конкурентов.

— С одной стороны, можно сказать, что «Зенит» окончательно снял все вопросы о чемпионстве, но с другой — история знает случаи, когда отыгрывалось и не такое преимущество, — заявил «Известиям» экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков. — Всё зависит только от самих питерцев. Им ни в коем случае нельзя расслабляться, несмотря на отрыв. Иначе потери очков, которые случались в первых двух турах после возобновления сезона, могут повториться. Если говорить о Дзюбе, то его показатели можно объяснить тем, что он очень разноплановый футболист. Не боится брать на себя инициативу и при этом не забывает о партнерах. Быстро и грамотно оценивает развитие атак. В этом весь секрет.

зенит Игрок «Зенита» Артем Дзюба (справа) и игрок «Урала» Артем Мамин в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

«Сочи»–«Краснодар»

«Быкам» было необходимо побеждать, чтобы не допустить увеличения отрыва «Зенита». Но «Сочи» сейчас не остановить. Александр Кокорин и компания обыграли со счетом 2:0 одного из лидеров РПЛ, добившись третьей победы подряд. Адлерский клуб поднялся уже на 11-ю строчку в таблице, хотя после первой части сезона плелся в самом конце. А «Краснодар» теперь отстает от «Зенита» на девять очков.

— Честно признаться, результат очень удивил, — сказал «Известиям» экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — Но важно сказать, что «Сочи» сыграл очень достойно и победил заслуженно. Команда сейчас на ходу и показывает отличные результаты. Что касается борьбы за чемпионство, то девять очков отставания у «Краснодара» — это очень много. За восемь туров отыграть такое практически нереально.

«Ростов»–«Локомотив»

«Железнодорожники» проводили матч за третье место с дончанами, но уверенная победа (3:1) в итоге принесла им вторую строчку в таблице. Всё благодаря вышеупомянутой осечке «Краснодара». Отставание «Локомотива» от «Зенита» также теперь составляет девять очков.

— «Ростов» хорошо начал, были моменты, но атака просто засосала их, они отдали ей слишком много сил, — отметил в беседе с «Известиями» экс-наставник дончан Сергей Балахнин . — Было очевидно, что «Локомотив» совершит прорыв. Футболисты «Ростова» подустали после стартового отрезка, ослабли и допустили ряд ошибок. «Железнодорожники» очень сильны, ровны во всех линиях, и они сыграли четко, действовали согласно своему плану. Это и принесло результат.

локомотив Игрок «Ростова» Евгений Чернов (справа) и игрок «Локомотива» Брайан Идову в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

ЦСКА–«Уфа»

Армейцы продолжают терять очки. После возобновления сезона они не выиграли еще ни одного матча и вылетели из четвертьфинала Кубка России. Теперь армейцы сыграли на ноль еще и с «Уфой». ЦСКА опустился на пятое место, и от ближайших преследователей в лице «Динамо» его отделяет всего шесть очков.

— Я бы не сказал, что у ЦСКА игровой кризис, скорее кадровый, — заявил «Известиям» экс-тренер сборной России Борис Игнатьев. — Армейцы имеют заметное преимущество над своими соперниками, они управляют ходом большинства матчей, но не могут довести это до конкретики. Большие трудности с атакующими действиями в штрафной соперника. Безголевая серия объясняется отсутствием квалифицированной атаки. А нападающий Федор Чалов далеко не в том состоянии, в котором ЦСКА может на него рассчитывать в полной мере. Думаю, он сам это понимает и не может найти себя в роли голеадора.

Также в рамках 22-го тура РПЛ «Оренбург» уступил «Спартаку» (1:3), «Ахмат» проиграл «Динамо» (2:3), «Арсенал» был слабее «Рубина» (0:1). «Тамбов» и «Крылья Советов» проведут свой матч в понедельник в 19:30 мск.