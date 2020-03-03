«Кокорину обязаны были дать шанс в Питере»

Травма форварда «Зенита» Артема Дзюбы может возродить интригу в чемпионате России по футболу. Об этом в интервью «Известиям» рассказал легендарный полузащитник «Спартака» Егор Титов, который в период с 1996 по 2001 год шесть раз выигрывал внутреннее первенство в составе столичной команды. Он также оценил перспективы других лидеров РПЛ и посетовал, что «Спартак» сегодня — один из самых закрытых клубов.

— Возобновился чемпионат России по футболу. За 10 туров до финиша «Зенит» лидирует с солидным отрывом. Интрига в РПЛ еще осталась?

— Интрига есть, и она появилась после того, как стало известно о травме форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Я сожалею, что у него какие-то проблемы со здоровьем. На сегодня это самый медийный и сильный футболист России. Для «Зенита» это, конечно, огромная потеря. Дай Бог ему здоровья.

Но в целом с интригой действительно проблемы. Конечно, все помнят сезон-2013/14, когда ЦСКА отыграл отрыв в 11 очков от того же «Зенита» за 10 туров до конца чемпионата. Однако в этот раз, чтобы растерять свое преимущество, питерцам нужно «очень сильно постараться». 90%, что «Зенит» во второй раз станет чемпионом России.

— Отсутствие Дзюбы действительно может так сильно сказаться на игре «Зенита»? У команды есть зависимость от Артёма?

— Конечно, последние года два-три, после ухода из «Зенита» бразильца Халка и бельгийца Акселя Витселя, Дзюба стал ведущим, системообразующим футболистом клуба. Последние несколько лет он железный игрок стартового состава, и второго такого у них нет. Вернее был — Антон Заболотный, но у него не сложилось. Когда Артём на поле, у «Зенита» одна игра, а без него нужно всё перестраивать и ломать систему. Хочется, чтобы с Дзюбой всё обошлось, тем более скоро чемпионат Европы. Хотелось бы, чтобы там сборная была представлена в сильнейшем составе.

— Как думаете, после травмы Дзюбы «Зенит» не пожалел, что отдал в аренду в «Сочи» другого форварда, Александра Кокорина?

— Ну, это уже их проблема. Надо спрашивать у руководителей «Зенита». Мне кажется, Кокорину нужно было дать шанс в Питере. Он свой мальчишка. Да, у него был очень непростой, я бы даже сказал, сложнейший период в карьере. Но Саша всё-таки обязан был получить шанс в «Зените». Он и сам этого очень хотел. Мы все видели, какая длинная эпопея получилась с его переходом в «Сочи»: то уходит, то нет. Наверняка, у него осталась обида на «Зенит».

— Верите, что он сумеет перезапустить карьеру в «Сочи»?

— Почему нет? Ему 28 лет — еще играть и играть. Кокорину будет очень непросто, но в «Сочи» строится новая команда, и Саша вполне может стать ее лидером. Я ему пожелаю, чтобы он достойно прошел всё это и стал тем Кокориным, которым мы его помним. Тем более у него еще есть шанс оказаться в сборной.

— Кто из преследователей «Зенита» вам кажется наибольшей угрозой для питерцев?

— Мне бы хотелось, чтобы это был «Краснодар». Эта команда уже попробовала на вкус Лигу чемпионов, но не в полной мере, а только квалификационные игры. Хочется, чтобы по итогам сезона они оказались в двойке, попав сразу в групповой этап самого престижного турнира Европы. Этого я им и пожелаю.

— Почему именно им?

— «Краснодар» прошел сравнительно небольшой путь — всего 12 лет со дня основания, — а уже в лидерах российского футбола. Это достойно уважения. Зная, как владелец клуба Сергей Галицкий живет своим детищем, хочется, чтобы эта награда — в виде Лиги чемпионов — пришла в Краснодар.

— Вас не удивило, что никто из конкурентов «Зенита» толком не усилился в зимнее трансферное окно?

— Кризис… Вспомните, сколько раньше тратил «Спартак», сейчас расходы другие. И ЦСКА уже давно не тратит больших денег. В «Локомотиве» началась оптимизация расходов. Считаю, что это абсолютно нормально. Потому что выбрасывались огромные средства, но результаты не радовали. У «Спартака» лишь один год за последнее время получился удачным. ЦСКА играл в Лиге чемпионов, но уже давно никаких успехов там не добивался. «Локомотив» сыграл в ЛЧ ужасно, хотя понятно, что у него были очень достойные соперники. Кто у нас остается? «Краснодар» и «Ростов». Думаю, дончанам еще рано [тратить].

— «Спартак» зимой пополнил состав только Александром Соболевым. Этого достаточно?

— Не знаю, время покажет. Уже в ближайших матчах это и станет понятно.

— Как вам стартовый этап работы Доменико Тедеско в «Спартаке» и какие ожидания в ближайшей перспективе?

— Сейчас я далек от «Спартака». Анализ можно сделать, если ты находишься внутри коллектива. Увы, информации ноль. Поэтому я даже не знаю, что сказать. «Спартак» сегодня один из самых закрытых клубов. Если это так, плохо, конечно. Хотелось бы получать больше информации.

— Во второй части чемпионата России на всех матчах РПЛ будет использоваться система видеопомощи арбитрам — VAR. Это может резко повысить качество судейства?

— Вопрос к нашим судьям. Сейчас у нас главный по работе с арбитрами венгр Виктор Кашшаи. Мне интересно посмотреть на его работу по итогам сезона. У него всё-таки впереди четыре месяца. Хотя у нас уже были прецеденты, когда судейский департамент возглавлял иностранец (итальянец Роберто Розетти был главой Департамента судейства и инспектирования РФС с 2011 по 2013 год. — «Известия»). Увы, не получилось. Лично мне бы хотелось, чтобы такие должности занимали наши специалисты.