Остаться с Рами: поможет ли чемпион мира удержать «Сочи» в элите

В национальном первенстве истек срок зимней регистрации новичков. Это трансферное окно сложно назвать незаурядным, особенно после массовых закупок клубов РПЛ перед стартом сезона. В этот раз практически все действовали точечно, а лидеры таблицы и вовсе отказались от серьезных трат. Главным ньюсмейкером зимы стал «Сочи»: клуб подписал контракт с Адилем Рами — действующим чемпионом мира в составе сборной Франции. Кроме того, туда на правах аренды из «Зенита» перешел Александр Кокорин. «Известия» вспоминают самые яркие сделки отечественных клубов.

Александр Кокорин и Адиль Рами в «Сочи»

Эпопея с возвращением Александра Кокорина в большой футбол после СИЗО продолжилась и этой зимой. Казалось, всё шло отлично для футболиста: он забивал на сборах, получал публичную похвалу со стороны главного тренера «Зенита» Сергея Семака и готовился к возобновлению сезона. Но вдруг появилась информация о переходе форварда в «Сочи» на правах полугодичной аренды. Кокорина такой вариант не устраивал. Семак тоже заявлял, что нуждается в футболисте. Было ощущение, что боссы клубов приняли решение о переходе, забыв предупредить об этом действующих лиц. Кокорин ушел в оппозицию и отказывался от трансфера. В итоге он был отправлен в «Зенит-2». В ходе долгих переговоров спортсмена все-таки уговорили поиграть полгода за «Сочи». Теперь в клубе будут выступать уже 12 футболистов с зенитовским прошлым.

— Думаю, если Саша будет усердно тренироваться и выполнять все установки тренерского штаба, у него всё получится, — сказал «Известиям» знаменитый немецкий форвард Кевин Кураньи, который выступал с Кокориным за «Динамо». — Он готов к перезапуску своей карьеры. Кокорин — сильный футболист, и я думаю, что «Сочи» — хороший вариант для него сейчас. Надеюсь, ему удастся здорово себя проявить во второй части сезона.

«Сочи» стал главным ньюсмейкером этой зимы. В последний день трансферного окна клуб сотворил ещё одну сенсацию. Черноморцы подписали контракт с действующим чемпионом мира в составе сборной Франции, защитником Адилем Рами. Футболист перешел в «Сочи» на правах свободного агента. Его последним клубом был турецкий «Фенербахче». По статусу это, конечно, топ-сделка, но возникает много вопросов относительно мотивации Рами. Ему уже 34 года, и в стамбульском клубе он играл крайне редко.

— У Адиля был тяжелый период в карьере, — отметил в беседе с «Известиями» экс-полузащитник сборной Франции Ибрагим Ба. — Но я верю, что он еще не сказал своего последнего слова в большом футболе. Он перешел в последний клуб чемпионата России, но если эта команда готова предоставить все условия и ее можно назвать интересным вызовом для Рами, то почему нет? Сохранил ли он мотивацию? Лучше узнать у самого Адиля. Я верю, что попробовать удержать «Сочи» в элите российского футбола — достойная мотивация для него.

Трансферы направлены, прежде всего, на то, чтобы спасти «Сочи» от вылета в ФНЛ. После 19 туров клуб из олимпийской столицы идет на последнем месте в РПЛ.

Смена курса в «Рубине»

В Казани в очередной раз попытаются возродить былое величие «Рубина». До этого все попытки вернуть клуб на ведущие позиции в российском футболе почти всегда оборачивались крахом. Сейчас казанцев попробует поднять на вершину экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий. Специалист вернулся в РПЛ после неоднозначных результатов в Европе. В 2017 году он работал в английском «Халле», который выступал в «Чемпионшипе», и был уволен в середине сезона. С 2018 года Слуцкий отработал полтора сезона в голландском «Витессе». В Нидерландах у специалиста дела шли лучше, но надолго его не хватило. Теперь Слуцкий возвращается в РПЛ, и от него ожидают многого.

— Считаю Слуцкого отличным специалистом, — заявил «Известиям» легендарный голландский футболист Рафаэль ван дер Варт. — Он веселый и открытый парень. Мне кажется, он проделал хорошую работу в Нидерландах. Сейчас вернулся в Россию, нашел для себя хорошую команду. Но я верю, что Слуцкий еще поработает в Европе, у него хватает для этого квалификации и всех необходимых качеств.

Александр Соболев в «Спартаке»

Красно-белые вообще обещали обойтись без трансферов зимой, но в итоге не сдержались. Столичный клуб непривычно тихо провернул переход Александра Соболева из «Крыльев Советов» на правах полугодичной аренды с возможностью последующего выкупа. Форвард стал одним из открытий первой части сезона. На данный момент он всего на гол отстает от лучшего бомбардира РПЛ Артема Дзюбы (10 против 11 забитых мячей).

— Сашка — специфический футболист, — рассказал «Известиям» легендарный полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов, который тренировал Соболева в «Крыльях Советов». — Когда команда играет и она на ходу, он тоже хорошо выглядит и голы красивые забивает. Но в последних турах первой части сезона такого не было. Это говорит о том, что Соболев — зависимый игрок, и ему нужно, чтобы команда на него играла. Поэтому мне кажется, что в «Спартаке» ему будет полегче, чем в концовке прошлого года в «Крыльях». Но и спрос с него будет гораздо больше, чем в Самаре. Только время покажет. Сашка иногда бывает нервным, принимает всё близко к сердцу. Это молодость, есть определенная неуравновешенность. Чем быстрее у него получится в «Спартаке», тем лучше.

Николай Комличенко и Дмитрий Скопинцев в «Динамо»

Бело-голубые, сокрушавшие трансферный рынок летом, в этот раз вели себя куда спокойнее. «Динамо» купило у «Краснодара» своего воспитанника Дмитрия Скопинцева, который способен закрыть весь левый фланг. Кроме того, столичный клуб приобрел форварда сборной России Николая Комличенко. 24-летний нападающий практически всю свою профессиональную карьеру провёл в Чехии. В прошлом сезоне он с 28 голами стал лучшим бомбардиром местного чемпионата в составе «Млады-Болеслав». А в ноябре прошлого года забил дебютный мяч за национальную команду в ворота сборной Сан-Марино (5:0).

— Считаю, что покупка Комличенко — это усиление для «Динамо», — сказал «Известиям» экс-полузащитник бело-голубых Андрей Каряка. — Он игрок уровня сборной России — в этом нет никаких сомнений. Переход решает сразу две проблемы: появление качественного центрального форварда и уменьшение головной боли из-за лимита на легионеров. Уверен, что Комличенко не просто так забивал в Чехии по 20 с лишним голов.

Чемпионат России по футболу возобновится уже 28 февраля. До окончания сезона осталось 11 туров.