«Наша цель — еврокубки»

Футбольный клуб «Ростов» стал одним из главных открытий не только текущего сезона, но и всего 2019 года. Нынешний розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) дончане проходят не без спадов, хотя и стабильнее многих конкурентов в борьбе за медали. Желто-синие ушли на длительный зимний перерыв в чемпионате России в тройке лидеров. Ростовчане стремятся вернуться в еврокубки, и с учетом отрыва от шестой строчки в девять очков задача кажется вполне выполнимой.

В нынешнем «Ростове» по-новому сумели заявить о себе опытные футболисты, которых многие уже списали со счетов. В частности, речь идет об Алексее Ионове, Ивелине Попове и Романе Еременко. Но есть в составе дончан и совершенно новые игроки. Одним из них стал 25-летний защитник Дмитрий Чистяков. Еще в прошлом сезоне он играл в ФНЛ, а сейчас является железным футболистом основы и находится в обойме сборной России. Не исключено, что уже зимой Чистяков сменит клубную прописку и пойдет на повышение, ведь позиция центрального защитника традиционно является дефицитной в отечественном футболе. В заключительном матче 2019 года «Ростов» разгромил на выезде «Спартак» (3:0), а Дмитрий забил дебютный гол в РПЛ. После матча «Известия» поговорили с защитником о победе над красно-белыми, задачах на оставшуюся часть сезона и адаптации в сборной.

— В последнем матче 2019 года «Ростов» разгромил «Спартак». Приятно закончить первую часть чемпионата на такой ноте?

— Конечно, мы довольны, что удалось именно так завершить заключительный матч в этом году. Здорово, что получилось не просто победить, но еще и так много забить «Спартаку». Приятно, что я забил свой первый гол в чемпионатах России. В матче с красно-белыми команда полностью выполнила все тренерские установки. Думаю, любому коллективу было бы радостно уходить в отпуск после такого результата.

— В том матче «Ростов» имел шансы забить больше, но Ивелин Попов не смог реализовать пенальти в концовке первого тайма. Как партнеры по команде отнеслись к этому?

— Абсолютно нормально. В перерыве матча подбодрили Ивелина. В этом нет ничего страшного, такое со всеми случается. Он же не специально не забил этот пенальти. Попов в тот момент пробил так, как посчитал нужным, выбрал лучший вариант, по его мнению. Так что мы договорились играть во втором тайме так же, как в первом. Главное, что в итоге удалось добиться победы.

— С «Ростовом» «Спартак» сыграл в экспериментальном составе. Насколько сложно готовиться к матчам с красно-белыми после того, как их возглавил Доменико Тедеско?

— Да мы не особо концентрировались на том, кто из футболистов «Спартака» играет на какой позиции. Готовились как к очередному сопернику и хотели показать свою игру.

— За полтора месяца вы дважды сыграли против красно-белых. Их игра изменилась при Тедеско?

— Я бы не сказал, что пристально слежу за «Спартаком». Но, наверное, команда все-таки прогрессирует, хотя тренер у них сменился относительно недавно.

— До успеха в игре со «Спартаком» у «Ростова» был отрезок из четырех матчей без побед. Это давило на команду?

— Хорошо, что нам удалось прервать эту серию. Победа позволила нам подняться на третье место в турнирной таблице перед длительным перерывом в чемпионате. Так что настроение у всех в команде отличное.

— Сейчас у «Ростова» серьезное преимущество перед конкурентами в борьбе за зону еврокубков. Можно сказать, что первой частью сезона вы уже обеспечили себе место в пятерке?

— Думаю, что нет. Еще никто себе ничего не обеспечил. Вся борьба в РПЛ впереди. И вообще не стоит задумываться об этом сейчас. Просто нужно продолжать играть в свой футбол в оставшихся матчах сезона и набирать очки.

— Но цель для «Ростова» прежняя — еврокубки?

— Конечно, для нас это первоочередная задача.

— Можно ли этот сезон назвать самым удачным в вашей карьере?

— Думаю, да. Но, наверное, мой лучший сезон еще впереди.

— Лучшее воспоминание в 2019 году?

— Как я попал в «Ростов» нынешним летом и как вызвали в национальную команду осенью.

— Вы новичок в сборной, как себя чувствовали в коллективе?

— Отлично обосновался. Все ребята нормальные. В дальнейшем всё будет зависеть только от меня. Если буду хорошо работать, то, наверное, появлюсь на поле.

— Как вам кажется, по ходу квалификационного турнира сборная России улучшила свой уровень?

— В определенных компонентах, да. Мне кажется, с каждой игрой команда растет и прибавляет.

— Ваша главная цель, наверное, попасть в состав сборной на ближайший чемпионат Европы?

— Думаю об этом. Но сейчас мне хочется в первую очередь отдохнуть. Затем качественно провести предсезонные сборы, чтобы хорошо подготовиться к решающей части сезона. Нужно стабильно играть в составе «Ростова», а там уже посмотрим.