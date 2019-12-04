Оторвались на «Спартаке»: «Зенит» обеспечил себе отрыв от конкурентов

Петербургский «Зенит» вновь доминирует в чемпионате России. Благодаря победе над «Спартаком» (1:0) и осечкам всех главных конкурентов сине-бело-голубые увеличили отрыв от второго места — «Локомотив» отстает от них уже на 8 очков. До большого зимнего перерыва в РПЛ остался всего один тур.

«Зенит»–«Спартак»

Питерцы принимали на своем поле самого принципиального соперника, хотя в этом сезоне его вряд ли можно назвать конкурентом. «Спартак» осел в середине турнирной таблицы, а «Зенит» рвется к очередному чемпионству. Судьбу матча решил единственный мяч, оказавшийся в воротах красно-белых после отскока от своего же защитника Ильи Кутепова. Благодаря этой победе сине-бело-голубые увеличили отрыв от «Спартака» до 20 очков, а от ближайшего преследователя в лице «Локомотива» — до восьми баллов. Многие уже повесили на клуб из Северной столицы золотые медали нынешнего розыгрыша. До конца турнира осталось 12 туров.

— Решено, конечно, не всё, но очень многое, — заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Теперь всё зависит от преследователей «Зенита». Если в ближайшее время они продолжат допускать осечки, то никаких вопросов уже точно не останется. Вряд ли «Зенит» за оставшиеся 12 туров сумеет растерять свое преимущество. Хотя такое уже случалось, и не раз. Не исключаю даже, что питерцы могут проиграть несколько матчей подряд и вернуть интригу в сезоне. Но в итоге, думаю, всё равно доплывут до чемпионства. Основная же борьба развернется за еврокубки: места в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Локомотив»–«Динамо»

Подсобили питерцам и их главные преследователи. В середине прошлой недели «Локомотив» в Лиге чемпионов проиграл «Байеру» (0:2) и досрочно лишился шансов на попадание в плей-офф еврокубков. Вслед за этим случилось и досадное поражение от «Динамо» в РПЛ (1:2). Бело-голубые сейчас набрали ход и достаточно уверенно обыграли вице-чемпионов России. У «Локо» же явный игровой спад: в пяти матчах чемпионата лишь одна победа.

— Думаю, у нас не хватило эмоций и физики в игре с «Динамо», — заявил «Известиям» председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. — Связано ли это с недавними результатами в Лиге чемпионов? Не знаю, просто видно, что команда подустала.

«Краснодар»–«Тамбов»

Не смог победить в этом туре и «Краснодар». «Горожане» на своем поле сыграли вничью (0:0) с предпоследней командой лиги — «Тамбовом». Вновь обнажилась главная проблема «быков»: им почему-то сложно обыгрывать на классе менее статусных соперников. При этом в матчах с топами «Краснодар» практически всегда выглядит гораздо более ярко.

—- «Краснодар» в этом сезоне нестабилен, — отметил в беседе с «Известиями» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Команду бросает то в жар, то в холод. Сейчас класс «горожан» гораздо ниже, чем в прошлые годы. Да, им удается сохранять достаточно высокое место в РПЛ, но это скорее издержки проблем конкурентов. ЦСКА и «Локомотив» наелись, а у «Ростова» есть проблемы с финансированием.

ЦСКА–«Арсенал»

Но громче остальных в минувшем туре провалились армейцы. ЦСКА продолжает штормить, в этот раз команда была бита дома тульским «Арсеналом» (0:1). «Оружейникам» хватило одного мяча, чтобы оставить москвичей без очков. Красно-синие сползли на четвёртое место в РПЛ, а отставание от лидера чемпионата выросло до девяти очков.

— Иногда в футболе выигрываешь, а иногда нет, — сказал «Известиям» президент «Арсенала» Гурам Аджоев. — Когда ЦСКА побеждал, их все хвалили, а как только чуть-чуть что-то пошло не так, сразу начали критиковать. В футболе всегда так. Если говорить о нас, то наша задача: выигрывать в каждом матче. Мы планировали попасть в десятку, а там — как получится.

Нынешние результаты «Арсенала» выглядят интересно. В последних 11 матчах РПЛ они одержали лишь две победы: над ЦСКА и «Спартаком» (1:0).

— В игре с ЦСКА у нас была плюс-минус та же тактика, что и со «Спартаком», — признался «Известиям» голкипер «Арсенала» Егор Шамов. — Только армейцы старались снизу разрезать нашу оборону. Они создали несколько опасных моментов, но, как видите, в целом ничего у них не получилось. Им не удалось забить гол, а мы воспользовались своим шансом и решили исход матча.

«Ростов»–«Урал»

С начала ноября результаты ростовчан резко ухудшились. В последних четырех матчах РПЛ в их активе два поражения и две ничьих. Одна из них пришлась на встречу с «Уралом» (0:0). Всё это сложно не связывать с недавними новостями из стана «Ростова» о финансовых проблемах и задержках зарплат. Хотя после встречи с «Уралом» главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что выплаты начались. Возможно, за этим придут и результаты.

— Конечно, результаты «Ростова» связаны с новостями о финансовых проблемах в клубе, — заявил «Известиям» член исполкома РФС, глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Всегда очень тяжело, когда тренеру, помимо управления командой, приходится еще разбираться с другими вопросами, которые не касаются самого футбола. Тем более всё это уже вылезло наружу, но вроде появилась информация, что ситуация стабилизировалась. Желаю Карпину, чтобы вся эта история поскорее закончилась. Нельзя не отметить успешную работу этого специалиста. Хочется, чтобы «Ростов» во всех отношениях восстановился и продолжил борьбу за самые высокие места.

В других матчах 18-го тура «Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» (1:1), «Крылья Советов» с минимальным счетом уступили «Уфе» (0:1), а игра «Сочи» — «Оренбург» была перенесена — десять игроков основного состава «барсов» не могли тренироваться в связи с ангиной.