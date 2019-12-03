«Тренер передает нам дух победы»

Минувшим летом московское «Динамо» устроило массовую закупку статусных футболистов, но это не очень помогло бело-голубым в первой части сезона. Команда провалила старт РПЛ и шла в самом конце турнирной таблицы вплоть до 14-го тура. В середине осени своего поста лишился главный тренер Дмитрий Хохлов, а его место занял наставник молодежного состава Кирилл Новиков.

После назначения 38-летнего специалиста дела у «Динамо» стали налаживаться, а вложенные средства — оправдывать себя. Сейчас у москвичей идет семиматчевая серия без поражений, а в минувший уикенд в московском дерби они обыграли «Локомотив» (2:1). Благодаря успешным результатам бело-голубые уже успели выбраться из подвала турнирной таблицы и поднялись на шестое место. Если в этом сезоне Кубок России выиграет команда из первой пятерки РПЛ, шестое место также станет еврокубковым.

После матча против «Локо» «Известия» пообщались с нападающим бело-голубых Клинтоном Н’Жи, который пополнил состав москвичей только этим летом. 26-летний камерунский форвард рассказал о победе в дерби, работе с новым наставником и жизни в Москве.

— Вы довольны результатом прошедшей игры с «Локомотивом»?

— Матч с «железнодорожниками» был очень важен для нас, а также для наших болельщиков, ведь это дерби. Нам очень нужны были очки в этой встрече, и в итоге удалось их получить.

— Что изменилось по сравнению с матчем против красно-зеленых в первом круге, когда вы уступили 1:2?

— Это был совершенно другой матч, мы играли дома. Думаю, и тогда у нас была хорошая игра, но имелось не так много шансов забить. В этот же раз голевых моментов было достаточно. Мы могли забить «Локомотиву» и больше двух мячей. Но их голкипер (Антон Коченков. — «Известия») в этот вечер оказался хорош. Думаю, в прошедшем дерби каждый из футболистов «Динамо» выложился по полной.

— Последние четыре гола в РПЛ забил ваш немецкий нападающий Максимилиан Филипп. В чем секрет его прогресса?

— Филипп делает для побед всё возможное, помогает команде. Максимилиан усердно работает не только в атаке, но и в защите. Он стабильно забивает очень важные для нас голы. Надеюсь, Филипп будет и дальше продолжать в том же духе.

— После назначения главным тренером Кирилла Новикова дела команды пошли в гору. Что можете сказать об этом специалисте?

— Считаю, что тренер работает на максимуме. Он молод и позитивен. Чувствуется, что у него очень много энергии. Наставник старается передать нам свой дух борьбы и побед. Это помогает команде в каждом матче.

— Он достаточно молод, это не создает проблем?

— Нет, это идет ему только в плюс. Вообще в европейских чемпионатах трудится много молодых специалистов, которые добиваются серьёзных успехов. Новиков же делает фантастическую работу. Желаю ему всего наилучшего.

— В следующем туре «Динамо» предстоит встреча с лидером РПЛ — «Зенитом». Какие ожидания от этого матча?

— Они играют в Лиге чемпионов и выступают там весьма неплохо. Видел, что недавно «Зенит» выиграл у «Лиона» (2:0. — «Известия»). Мы знаем, с чем можем столкнуться в игре против этой команды, но полны решимости и надеемся добыть очки. Будем выкладываться, покажем максимальную отдачу — это самое главное.

— Кого считаете самым опасным игроком в составе «Зенита»?

— Думаю, многие футболисты там очень опасны. В «Зените» хватает опытных и хороших игроков. Мы же будем стараться защищаться совместными усилиями, всей командой. Посмотрим, какого результата нам удастся добиться в Санкт-Петербурге.

— Вы играли в «Лионе». Сейчас «Зенит» борется с этим клубом за место в плей-офф Лиги чемпионов. Кто, на ваш взгляд, пройдет дальше?

— Думаю, у «Зенита» сейчас нет карт в рукаве. Если «Лион» хочет преодолеть групповой этап, это зависит только от него. Я выступал за этот клуб и до сих пор поддерживаю его. И желаю команде удачи в Лиге чемпионов.

— Вы уже несколько месяцев живете в Москве. Успели освоиться здесь?

— Конечно, чувствую себя, как дома. Москва — красивый город, здесь живут красивые люди. А в клубе подобрался великолепный коллектив — от игроков до техперсонала. Чувствую себя прекрасно.

— А климат вас не смущает?

— На данный момент здесь не так холодно, поэтому всё нормально. В Лионе почти такая же погода в это время года. Я адаптируюсь к жизни в Москве, и пока нет никаких проблем.