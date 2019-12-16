«Стадионы с крышами стали бы нашим спасением»

Один из самых титулованных игроков в истории российского футбола, шестикратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы, бронзовый призер Евро-2008 Сергей Игнашевич после окончания карьеры быстро нашел себя в роли тренера. Под его руководством московское «Торпедо» идет на втором месте в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и вполне может добиться повышения в классе уже по итогам текущего сезона.

В интервью «Известиям» 40-летний Игнашевич рассказал о предстоящей стажировке у Андре Виллаш-Боаша в «Марселе», прокомментировал выступление сборной России в квалификации Евро-2020, а также объяснил, почему переход отечественного футбола на систему «осень-весна» не принес ожидаемых результатов.

— Вы закончили карьеру сразу после ЧМ-2018. С тех пор прошло уже почти полтора года. Как оцениваете эффект от проведенного мундиаля?

— Для меня главный эффект заключается в том, что родители повели своих детей в футбольные секции. Наборы происходят весной и осенью, и, по моим ощущениям, прирост желающих заниматься вырос в 10 раз. К тому же появилось много частных секций и псевдотренеров, которые занимаются с мальчишками во дворах. Думаю, что вот такой футбольный бум и есть главное наследие чемпионата мира.

Можно сказать и про инфраструктуру, но, к сожалению, не все стадионы загружены по полной. Ожидалось, что будет иначе.

— Вы имеете в виду Саранск? Почему так произошло?

— Знаете, это не ко мне вопрос. Что касается Саранска как города, принимающего ЧМ-2018, то это изначально был несколько странный выбор. Есть же футбольные регионы: Воронеж, Саратов... Там хороший стадион был бы более востребован.

Фото: РИА Новости/Михаил Сербин Стадион «Мордовия Арена» в Саранске

— А что вы подразумеваете под псевдотренерами?

— Называю их так, потому что у них нет лицензии на проведение тренировок. Но в целом я хорошо к ним отношусь. У меня во дворе есть такой парень, который собирает молодых ребят и проводит с ними занятия. Даже мой сын ходит к нему. У него есть весь инвентарь: фишки, конусы, манишки... Это подчеркивает серьезность намерений (смеется). Он не дает им серьезных нагрузок, но поднимает настроение, у него есть с мальчишками контакт. Играя с ними в футбол, парень еще и зарабатывает.

— А почему ваш сын не занимается в школе ЦСКА и «Локомотива»?

— Он занимается в школе ЦСКА, а на тренировки во дворе ходит вечером где-то раз в неделю. Одно занятие стоит тысячу рублей, и так как на них ходят все его друзья, я не могу запретить ему делать то же самое.

— Как изменилась ваша жизнь после того, как вы стали главным тренером?

— У меня стало гораздо меньше свободного времени. Футболист после окончания тренировки предоставлен сам себе. У меня же после этого работа только начинается. Надо проанализировать занятие, подготовить следующую тренировку, проанализировать будущего соперника. В ФНЛ за 4,5 месяца мы провели уже 25 матчей. Для сравнения: в РПЛ за весь сезон играется 30 туров. График очень напряженный. Плюс в ФНЛ гораздо более тяжелые перелеты. Поэтому жизнь действительно сильно изменилась после начала работы в «Торпедо».

— Как развивается тренер Сергей Игнашевич?

— Практикуюсь ежедневно. Плюс стараюсь ездить на стажировки. Например, сейчас у меня отпуск из-за зимней паузы в ФНЛ и появилась возможность поехать в футбольный клуб «Марсель». Компанию мне составит мой помощник.

Фото: пресс-служба BISPO

— Это ваша личная инициатива?

— Мы едем туда по приглашению Андре Виллаш-Боаша (экс-тренер «Зенита» и «Челси». — «Известия»). Сейчас у него очень сильная команда. «Марсель» идет на втором месте в Лиге-1 и посмотреть на тренировочный процесс такого специалиста будет полезно.

— Французские клубы довольно неудачно выступили на групповой стадии еврокубков — из пяти дальше прошли только два. Россия же впервые за 18 лет осталась без евровесны, а обе наши команды второй год подряд заняли четвертые места в своих группах в ЛЧ. Это можно назвать кризисом?

— Каждый результат стоит рассматривать по отдельности. Не забей «Лион» второй гол в ворота «Лейпцига» и «Зенит» вышел бы из группы со второго места. Оценки бы были совсем другие. Или ЦСКА в прошлом сезоне дважды обыграл мадридский «Реал», но каким-то образом тоже занял последнее место в группе. Так что говорить о каком-то тотальном провале не стоит. В футболе всё очень тонко.

— Ваш бывший партнер по сборной Андрей Аршавин заявил, что после переход на систему «осень-весна» результаты в еврокубках стали только хуже, а вторая лига вообще постепенно умирает (в 2005-м во втором дивизионе играли 80 команд, а сейчас — 62). Он предложил вернуться к предыдущему формату — «весна-осень». Согласны с ним?

— Я считаю, что переход на систему «осень-весна» восемь лет назад стимулировал рост инфраструктуры у нас в стране, поэтому плюсы у нее тоже есть. Другое дело, мы должны были строить всё новые стадионы с раздвигающейся крышей, как в Санкт-Петербурге. И в этом бы было наша спасение. Мы бы могли играть круглый год и не уходить на длительные паузы зимой. К сожалению, этот момент не учли.

Фото: ТАСС/Анна Мейер Андрей Аршавин

Что касается второй лиги, то возможно дело не только в длительной паузе (около пяти месяцев команды не играют официальные матчи). В данном вопросе нужно разбираться очень глубоко.

— Хотелось бы еще узнать ваше мнение об уровне ФНЛ?

— Уровень ФНЛ и РПЛ отличается примерно так, как уровень клубов премьер-лиги, выступающих в Лиге чемпионов, и грандов европейского футбола.

— Что скажете про выступление нашей национальной сборной в 2019 году?

— Всё определяет результат. Он достигнут уверенно. Команда досрочно вышла на Евро-2020, были отличные матчи. Впечатление немного смазало домашнее поражение от Бельгии (1:4). В Санкт-Петербурге наша сборная уступила сопернику по всем статьям. Думаю, что на самом чемпионате Европы мы не позволим себе так играть. Будет время подготовиться. Все помнят, как сборная блистала после месячной подготовки к ЧМ-2018.

— Верите, что подопечные Станислава Черчесова смогут вновь далеко пройти по турнирной сетке?

— Думаю, у нас есть все шансы достойны выступить на Евро-2020. К тому же два матча группового этапа будут в Петербурге. Это большое преимущество.

— В заключение хотели спросить вас про отставку Леонила Слуцкого с поста главного тренера «Витесса». Для вас это стало неожиданностью? Как вы думаете, долго он будет оставаться без работы?

— «Витесс» здорово начал сезон, долгое время шел в лидирующей группе чемпионата Нидерландов. Потом случилась серия из пяти поражений подряд и руководство клуба не стало ждать выхода из кризиса, решив встряхнуть футболистов увольнением Слуцкого. Это профессия тренера, никто от такого развития событий не застрахован. При этом Леонид Викторович получил отличный опыт работы в иностранном чемпионате и наверняка будет востребован. В России так точно.