Все в сборе: Акинфеев, Игнашевич и Жирков могут вернуться

В Российском футбольном союзе (РФС) задумались о том, чтобы устроить достойные проводы игрокам, завершившим карьеру в сборной после чемпионата мира 2018 года. Речь о полузащитниках Юрии Жиркове («Зенит») и Александре Самедове («Спартак»), защитнике Сергее Игнашевиче (ЦСКА, перешел на тренерскую должность) и одном из главных героев мундиаля — вратаре Игоре Акинфееве (ЦСКА). В качестве благодарности за многолетние выступления за национальную команду им хотят организовать прощальный матч в ее составе.

По информации «Известий», руководство РФС рассмотрит идею об участии этих футболистов в одной из товарищеских игр в 2019 году. Сегодня сложно прогнозировать, когда именно это случится, — весной следующего года у сборной России будет очень плотный график из-за выступлений в квалификационной стадии Евро-2020. Для проведения прощального матча необходимо подобрать удобное время, чтобы чествование футболистов не пересекалось с важными играми отборочного турнира континентального первенства. Своих соперников по группе и календарь матчей наша национальная команда узнает 2 декабря.

В РФС подтвердили информацию о намерении организовать прощальный матч для игроков, завершивших выступления за сборную России.

— Это хорошая мысль, и у нас есть возможности для ее осуществления, — заявил «Известиям» вице-президент РФС, президент РФПЛ Сергей Прядкин. — Мы обсудим это с коллегами из РФС. Наверное, стоит провести нечто подобное.

Среди вышеупомянутой четверки игроков лишь Сергей Игнашевич завершил карьеру еще и на клубном уровне — теперь он занимает пост помощника главного тренера молодежной команды ЦСКА. Акинфеев, Самедов и Жирков продолжают выступать за свои клубы. Все они внесли существенный вклад в исторический успех сборной России на домашнем чемпионате мира, а также в развитие отечественного футбола в целом.

— Прощальный матч — правильная инициатива, — поделился с «Известиями» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Эти люди много лет защищали цвета национальной команды, и самое главное — небезуспешно. Хорошо провели чемпионат Европы 2008 года (на Евро-2008 выступили все вышеупомянутые игроки за исключением Александра Самедова. — «Известия»), а затем подтвердили свой уровень на домашнем мундиале. Выступаю за то, что людей надо чествовать за труд на благо развития спорта в нашей стране.

Игорь Акинфеев долгое время был капитаном и бессменным «первым номером» национальной команды. Он провел в ее составе 111 матчей. Сергей Игнашевич — олицетворение линии защиты сборной. Он рекордсмен среди всех отечественных игроков по количеству матчей в составе главной команды страны — 127. Юрий Жирков также максимально выкладывался в матчах за сборную. В игре с Испанией на ЧМ-2018 полузащитник получил серьезную травму, которая, по информации «Известий», может заставить его окончательно завершить футбольную карьеру. Он провел 87 матчей на международном уровне. Все трое — бронзовые призеры чемпионата Европы 2008 года.

Самый тернистый путь — у Самедова. Долгое время он оставался незамеченным тренерами сборной России. Полузащитника пыталась переманить к себе Ассоциация футбольных федераций Азербайджана, чтобы привлечь его к выступлениям за их национальную команду. Но спортсмен отвергал подобные предложения. Дебютировал в составе главной команды страны россиянин лишь в 27 лет, но успел провести в ее составе 53 матча.

Прощальные матчи — обычная практика в мировом футболе. В ноябре этого года 33-летний нападающий Уэйн Руни провел свою последнюю игру за сборную Англии. Лучший бомбардир (53 гола в 120 матчах) в ее истории принял участие в товарищеской встрече с командой США. При этом о завершении международной карьеры футболист объявил еще в августе 2017 года.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter