Футбол вне политики: Россия может сыграть против Косово

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разведет по разным группам сборные России и самопровозглашенной Республики Косово в квалификации к Евро-2020, сообщили «Известиям» в этой международной организации. Источники в российских дипломатических кругах пояснили, что в определенных случаях въезд в Россию по «косовским паспортам» допустим. Тем не менее отметки на пограничном контроле ставиться в документ не будут. Отметим, что команда из Косово впервые примет участие в отборочном турнире чемпионата Европы.

Жеребьевка квалификации Евро-2020 состоится 2 декабря в Дублине, в ней примут участие 55 сборных, включая команду из Республики Косово, независимость которой не признает Россия и ряд других стран. Федерация футбола Косово была принята в состав УЕФА лишь в 2016 году. Поэтому в этом году косовары будут впервые участвовать в отборе крупного международного турнира.

В пресс-службе УЕФА сообщили «Известиям», что сборная России может оказаться в одной группе с командой из Косово в рамках квалификации Евро-2020.

— На основании решений Исполнительного комитета УЕФА, на момент проведения жеребьевки в одной группе не могут оказаться Армения и Азербайджан, Гибралтар и Испания, Косово и Сербия, Косово и Босния и Герцеговина, а также Украина и Россия. Никаких других ограничений нет, — заявили «Известиям» в УЕФА.

Несмотря на то, что Москва не признает суверенитет Косово и считает эту территорию частью Сербии, въезд владельцев «косовских паспортов» в Россию допускается в определенных ситуациях, сообщили «Известиям» источники в российских дипломатических кругах.

— Въезд жителей так называемого Косово допускается только в случаях, когда Россия принимает на своей территорией мероприятие, организуемое по линии международных структур, членом которых является Косово, — сказал один из собеседников «Известий».

Пересечение российской границы также возможно для участия представителей в спортивных мероприятиях, проводимых на территории РФ «под эгидой Международного олимпийского комитета или соответствующих международных спортивных федераций».

— Россия выдает визы путем оформления специальных вкладных бланков к косовским паспортам. Отметки о пересечении российской границы в паспортах не производятся, — подытожил источник.

Косово в 2008 году в одностороннем порядке без проведения референдума и при поддержке большинства западных стран провозгласило независимость. Сербия не признала его статус. В этом с ней солидарны Россия и Китай, а также ряд других государств, включая пять стран – членов Евросоюза (Испания, Словакия, Греция, Румыния и Кипр). Согласно сербской конституции, провинция Косово и Метохия (КиМ) — неотъемлемая часть сербской территории, имеющая статус автономии.

В 2020 году чемпионат Европы по футболу впервые пройдет на 12 стадионах 12 стран — членов УЕФА. Вместе с Россией хозяевами первенства станут Англия, Германия, Азербайджан, Италия, Дания, Голландия, Румыния, Испания, Венгрия, Шотландия и Ирландия.

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