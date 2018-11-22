Паспорт болельщика объединит Европу: Fan ID заинтересовал УЕФА

На юбилейном чемпионате Европы 2020 года, который впервые в истории пройдет по всему континенту (матчи примут 12 городов в 12 странах), скорее всего, будет использоваться паспорт болельщика — Fan ID. Российская разработка показала свою эффективность на зимних Олимпийских играх в Сочи-2014, а затем на Кубке Конфедераций-2017 и чемпионате мира по футболу-2018, который в октябре был признан советом ФИФА лучшим в истории. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считают, что Fan ID будет полезен и любителям футбола, и организаторам.

По информации «Известий», решение о целесообразности введения обязательного Fan ID при покупки билетов на игры Евро-2020 может быть принято на ближайшем конгрессе в УЕФА, который состоится 7 февраля следующего года в Риме.

— Помимо выборов главы УЕФА будет рассматриваться вопрос и об использовании Fan ID на Евро-2020, — пояснил источник «Известий» в Союзе.

Заинтересованность УЕФА в использовании Fan ID подтвердил и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018», глава линейной организационной структуры Евро-2020 Алексей Сорокин.

— В УЕФА действительно есть интерес к системе идентификации болельщиков, — рассказал «Известиям» Алексей Сорокин. — После ЧМ-2018 все поняли, что это не какое-то искусственное ограничение ради безопасности. Fan ID дает большие преимущества для болельщиков. Ведь в эту карточку можно добавить не только бесплатный проезд или безвизовый въезд в ту или иную страну, но использовать ее, как средство оплаты, скидку на посещение музеев и партнерских ресторанов — всё ограничивается только фантазией организаторов. Думаю, что российская разработка получит дальнейшее развитие.

По словам Алексея Сорокина, Россия готова поделиться с другими странами-организаторами Евро-2020 свои опытом работы с Fan ID. Помимо Санкт-Петербурга, матчи Евро-2020 пройдут в Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Глазго, Дублине, Копенгагене, Мюнхене, Лондоне и Риме.

— Все чиновники ФИФА, с которыми я разговаривал по время проведения ЧМ-2018, выразили свое восхищение не только от арен, увиденных в Калининграде, Москве, Самаре, Саранске и других городах, но и от нововведений, которые были применены на турнире, — рассказал «Известиям» почетный президент РФС, многолетний вице-президент ФИФА (1980-1996) Вячеслав Колосков. — Все особо отмечали целесообразность использования Fan ID. Все иностранные гости были в восторге от бесплатного перемещения между городами. Поэтому я совсем не удивлюсь, если после российского мундиаля паспорт болельщика будет применятся на всех крупных турнирах.

На ЧМ-2018 было распределено более 1,6 млн Fan ID. Исключениями не стали даже высокопоставленные лица и знаменитости: так паспорта болельщика получили экс-президент ФИФА Зепп Блаттер и легенда мирового футбола Диего Марадона.

Система Fan ID позволяет идентифицировать личность всех присутствующих на матче. Именно благодаря внедрению паспорта болельщика правоохранительным органам удалось 22 июня задержать на стадионе «Санкт-Петербург» Родриго Динарди Висентини, которого с марта 2017 года безуспешно разыскивали бразильские власти по обвинению в серии грабежей почтовых отделений. Вычислить злоумышленника российская и бразильская полиция смогли сообща: имя Родриго, находившееся в списке разыскиваемых, встретилось в числе заявителей на паспорт болельщика в России.

— ЧМ-2018 прошел без единого крупного инцидента, в том числе и благодаря Fan ID. Согласитесь, что в в современном мире важно понимать, кто и с какими целями находится на стадионе, — подчеркнул Алексей Сорокин.

Идентификационные карточки болельщиков могут стать обязательны атрибутом следующих чемпионатов мира. По словам директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита, власти Катара, который будет проводить у себя ЧМ-2022, изучили данную программу в рамках собственной подготовки к турниру. Организаторы ЧМ-2026 в Северной Америке (на нем болельщики будут ездить между США, Мексикой и Канадой) также заявили, что рассматривают применение аналогичной программы.

Также Fan ID может быть внедрен на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом «Известиям» рассказала посол Франции в России Сильви Берманн.

— Fan ID — прекрасная идея, которая отлично работает, — подчеркнула Сильви Берманн. — Сейчас Франция активно готовится к проведению Олимпийских игр 2024 года и сотрудничает с российской стороной по вопросам организации, в том числе и по теме введения подобной системы.

Отметим, что аналог паспорта болельщика может быть введен в Российской премьер-лиги (РПЛ) — об этом в июле 2018 года говорил ее президент Сергей Прядкин.

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