Сборная России попадет во вторую корзину жеребьевки Евро-2020

Сборная России по футболу окажется во второй корзине при жеребьевке 2 декабря в Дублине отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Кроме нашей команды во второй корзине оказались сборные Германии, Украины, Дании, Швеции, Австрии, Уэльса, Чехии, Боснии и Герцеговины, Исландии, сообщает «РИА Новости».

В корзине финалистов Лиги наций УЕФА оказались Швейцария, Португалия, Нидерланды и Англия. Эти команды попадут в группы из пяти команд.

Оставшиеся корзины будут выглядеть следующем образом:

Корзина 1: Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша;

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль;

Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия;

Корзина 5: Македония, Косово, Белоруссия, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Гибралтар, Фарерские острова;

Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта и Сан-Марино.

После жеребьевки, национальные команды разделятся на десять групп — пять групп по пять команд и пять групп по шесть команд. На основной турнир пройдут две лучшие команды из каждой группы.

Матчи финальной части чемпионата Европы по футболу в 2020 году пройдут в 12 городах континента. Среди них будет и российский Санкт-Петербург.

20 ноября в рамках Лиги наций сборная России встретилась с соперниками из Швеции. Встреча прошла в Стокгольме и завершилась со счетом 0:2 в пользу хозяев. Голы забили Виктор Линделеф (41-я минута) и Маркус Берг (72).