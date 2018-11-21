Сборная России попадет во вторую корзину жеребьевки Евро-2020
Сборная России по футболу окажется во второй корзине при жеребьевке 2 декабря в Дублине отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Кроме нашей команды во второй корзине оказались сборные Германии, Украины, Дании, Швеции, Австрии, Уэльса, Чехии, Боснии и Герцеговины, Исландии, сообщает «РИА Новости».
В корзине финалистов Лиги наций УЕФА оказались Швейцария, Португалия, Нидерланды и Англия. Эти команды попадут в группы из пяти команд.
Оставшиеся корзины будут выглядеть следующем образом:
Корзина 1: Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша;
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль;
Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия;
Корзина 5: Македония, Косово, Белоруссия, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Гибралтар, Фарерские острова;
Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта и Сан-Марино.
После жеребьевки, национальные команды разделятся на десять групп — пять групп по пять команд и пять групп по шесть команд. На основной турнир пройдут две лучшие команды из каждой группы.
Матчи финальной части чемпионата Европы по футболу в 2020 году пройдут в 12 городах континента. Среди них будет и российский Санкт-Петербург.
20 ноября в рамках Лиги наций сборная России встретилась с соперниками из Швеции. Встреча прошла в Стокгольме и завершилась со счетом 0:2 в пользу хозяев. Голы забили Виктор Линделеф (41-я минута) и Маркус Берг (72).