Прямой эфир

Сборная России проиграла Швеции в Лиге наций

0
Фото: REUTERS/TT News Agency/Jonas Ekstromer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная России по футболу проиграла команде Швеции в заключительном матче группы 2 лиги В Лиги наций.

Встреча прошла в Стокгольме и завершилась со счетом 0:2. Голы забили Виктор Линделеф (41-я минута) и Маркус Берг (72).

Сборная России заняла второе место в группе с семью очками. Таким образом, в элитный дивизион Лиги наций прошла Швеция, опередившая россиян по дополнительным показателям.

Финальный турнир первого розыгрыша Лиги наций пройдет с 5 по 9 июня 2019 года. Вместе с Швецией туда уже пробились Нидерланды, Швейцария, Португалия и Англия.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная России по футболу обыграла команду Турции в матче Лиги наций
Дзюба рассказал о восстановлении после травмы колена

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017