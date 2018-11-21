Сборная России проиграла Швеции в Лиге наций

Сборная России по футболу проиграла команде Швеции в заключительном матче группы 2 лиги В Лиги наций.

Встреча прошла в Стокгольме и завершилась со счетом 0:2. Голы забили Виктор Линделеф (41-я минута) и Маркус Берг (72).

Сборная России заняла второе место в группе с семью очками. Таким образом, в элитный дивизион Лиги наций прошла Швеция, опередившая россиян по дополнительным показателям.

Финальный турнир первого розыгрыша Лиги наций пройдет с 5 по 9 июня 2019 года. Вместе с Швецией туда уже пробились Нидерланды, Швейцария, Португалия и Англия.

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