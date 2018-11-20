Финальный аккорд: сборная России проведет последний матч в году

Сегодня сборная России по футболу проведет заключительный матч в 2018 году: нам предстоит сыграть на выезде против команды Швеции в рамках последнего тура Лиги наций. Исход этой встречи решит судьбу первого места во второй группе дивизиона В. Футболисты нашей команды полны решимости добиться успеха в матче со скандинавами и тем самым реабилитироваться за недавний разгром от немцев в товарищеской игре (0:3). Помочь им добиться победы может капитан нашей национальной команды Артем Дзюба, который успел полностью восстановиться от травмы и готов принять участие в матче со шведами.

Решающая игра

Турнирные расклады предельно просты: сборная России имеет в своем активе семь очков, а шведы — четыре. Первая очная встреча команд завершилась нулевой ничьей. Таким образом, подопечным Черчесова для сохранения лидерства в группе достаточно набрать всего одно очко, шведам же нужна только победа.

— Мы хотим занять первое место в своей группе и должны обыгрывать шведов, — заявил «Известиям» защитник сборной России Роман Нойштедтер. — На данный момент это наша главная цель. Этот год выдался очень удачным для национальной команды. Важно в заключительной игре поставить финальный аккорд.

Интриги в последнем матче нашей группы могло и не быть. Если бы в минувшие выходные шведы оступились в выездной игре с турками, то встреча с российской командой имела бы исключительно формальный характер. Однако скандинавы выиграли (1:0) и отложили определение победителя группы до заключительного матча.

— При любых раскладах мы выходили бы на матч со шведами с мыслями только о победе, — сказал «Известиям» полузащитник национальной команды Алексей Миранчук. — Болельщики ждут от нас положительных результатов. И нам самим хочется занять первое место в группе.

Возвращение капитана

Непосредственно перед игрой со шведами в сборной России произошло пополнение: к команде присоединился ее капитан Артем Дзюба, который пропустил первую часть ноябрьского сбора и матч с Германией из-за травмы. Все это время он занимался по индивидуальной программе в Москве и сумел полностью восстановиться. Шведы в составе сборной России выделяют именно Дзюбу. Это неудивительно — Артем является одним из лучших игроков РПЛ по количеству выигранных единоборств (191 из 467). А этот компонент крайне важен в игре с габаритными шведскими футболистами.

— У нас была очень важная игра с турками, в которой нам удалось добиться нужного результата, — отметил в беседе с «Известиями» полузащитник сборной Швеции Виктор Классон. — Теперь нас ждет решающий матч против российской команды. У вас очень хорошая сборная. Особенно могу выделить Артема Дзюбу. Он очень мощный нападающий, сильный игрок.

Нынешний состав сборной России сильно обновился. В сравнении с заявкой на чемпионат мира-2018, сейчас в команде нет 15-ти футболистов. Некоторые из них завершили карьеру, но большую часть подкосили травмы. В лазарете находятся многие определяющие игроки сборной, в частности, полузащитник Александр Головин и лучший бомбардир команды в этом году Денис Черышев (шесть мячей). В их отсутствие было непросто расчитывать на успех в товарищеском матче с немцами. В РФС уверены, что разгром от экс-чемпионов мира не стоит воспринимать как что-то катастрофичное — со шведами обновленная сборная выступит гораздо лучше.

— Зашел в раздевалку после матча с командой Германии — все ребята были очень расстроены результатом, — рассказал «Известиям» вице-президент РФС, президент РПЛ Сергей Прядкин. — Но все-таки мы сейчас недосчитались 6–7 человек из основной обоймы. С другой стороны, у любой команды должен быть резерв. Надеюсь, что к матчу со шведами мы подойдем в другом состоянии и сыграем гораздо лучше.

Шанс для новичков

В нынешнем составе сборной России немало и дебютантов. Самый резонансный из них — бразильский форвард с российским паспортом Ари. Он стал уже пятым натурализованным игроком в составе нашей национальной команды. Его вызов в сборную многие восприняли негативно. В первом матче за Россию Ари был не очень заметен на поле. В игре со шведами он надеется показать более уверенный футбол.

— Очень рад дебюту в сборной России, но, к сожалению, он сложился не столь удачно, — признался «Известиям» Ари. — Нам противостоял очень сильный соперник, мы не сумели сдержать напор немцев. Впереди не менее сложный матч против шведов. Уверен, что мы можем сыграть лучше. Для нас победа в этой встрече крайне важна, и мы выложимся по полной.

Сборная Швеции, как и наша национальная команда, довольно удачно выступила на чемпионате мира в России. Желто-синим удалось выйти из сложнейшей группы с Германией, Мексикой и Южной Кореей. В 1/8 финала они выбили из турнира Швейцарию (1:0), а в четвертьфинале с боем уступили Англии (0:2). Если бы судьба распорядилась иначе, то Россия и Швеция могли бы встретится в полуфинале мундиаля.

— Нас ждет очень интересный матч двух сильных команд — сказал «Известиям» президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон. — Наша сборная, так же как и российская, показала неплохой результат на летнем чемпионате мира. Будет интересно посмотреть за очным противостоянием этих команд. Сборная России отлично выступает в Лиге наций, так что игра будет непростой.

Сборные России и Швеции встречались между собой семь раз. У обеих команд в активе по две победы, а еще три раза соперники не смогли выявить победителя.

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