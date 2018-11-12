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В сборной России по футболу появился еще один бразилец

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Тренерский штаб сборной России по футболу вызвал в команду бразильского нападающего ФК «Краснодар» Ари. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок уже прибыл в расположение сборной в Новогорске, где 12 ноября начался сбор для подготовки к матчам против национальных команд Германии и Швеции, которые пройдут 15 и 20 ноября соответственно.

Известно, что 32-летний Ари в июле 2018 года получил российский паспорт. Он стал третьим бразильцем, который будет выступать за национальную команду России, пишет «Ридус». До него в сборной России по футболу выступали вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме и защитник ЦСКА Марио Фернандес, который не сыграет в ближайших матчах сборной из-за травмы.

В текущем сезоне Ари забил за «Краснодар» шесть мячей в восьми матчах. Всего в нынешнем сезоне на счету Ари семь голов и четыре голевые передачи в 11 играх. Как пишет телеканал «360», Ари получил вызов в сборную, чтобы заменить в ее составе Артема Дзюбу на матчи с немцами и шведами, которые тот пропустит из-за травмы колена.

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