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Черчесов стал рекордсменом среди тренеров по поражениям сборной России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Поражение сборной России по футболу в товарищеском матче против Германии стало 11-м для главного тренера россиян Станислава Черчесова и вывело его в «лидеры» по поражениям национальной команды.

15 ноября сборная России уступила немцам со счетом 0:3.

Среди наставников сборной больше всего поражений (10) раньше было у Гуса Хиддинка. Голландский специалист делил первое место с Черчесовым и Олегом Романцевым.

При этом в активе Хиддинка 39 матчей, у Романцева — 60, а у Черчесова всего 30, пишет «Газета.ру».

По процентному соотношению побед худший результат у Анатолия Бышовца, с ним сборная провела шесть матчей и все проиграла.

Лучшим по этому показателю стал Юрий Семин, с ним команда выиграла семь матчей из семи.

15 ноября Станислав Черчесов объяснил причину поражения сборной России в матче с Германией.

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