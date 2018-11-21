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Черчесов подвел итоги года для сборной России по футболу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвел итоги года для национальной команды.

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«Мы провели хороший чемпионат мира и хорошую Лигу наций, поделили по очкам первое место со шведами. Все игры провели на достаточно хорошем уровне», — сказал специалист на пресс-конференции.

20 ноября сборная России в Стокгольме провела заключительный матч года. Игра против команды Швеции завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Поражение не обидное, а заслуженное. Шведы играли качественнее, их победа закономерна. Мы не были до конца сбалансированы», — цитирует Черчесова «Р-Спорт».

Сборная России заняла второе место в группе 2 лиги В с семью очками. Таким образом, в элитный дивизион Лиги наций прошла Швеция, опередившая россиян по дополнительным показателям.

Финальный турнир первого розыгрыша Лиги наций пройдет с 5 по 9 июня 2019 года. Вместе с Швецией туда уже пробились Нидерланды, Швейцария, Португалия и Англия.

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