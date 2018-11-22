Ложка дегтя: вылет России из Лиги наций меркнет на фоне успешного ЧМ

В этом году сборная России по футболу добилась, пожалуй, главного достижения в своей истории — она подарила миллионам болельщиков грандиозный праздник, дойдя до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Дружина Станислава Черчесова заставила огромное количество людей изменить свое отношение к футболу. И всё же свой последний матч в 2018 году, от которого зависел выход в финальный этап Лиги наций, сборная России проиграла.

Долго запрягали

За год сборная России успела пройти путь от разочарования до триумфа. В ходе подготовки к чемпионату мира – 2018 наша команда проиграла двум грандам мирового футбола: Бразилии (0:3) и будущему победителю турнира — Франции (1:3). Всего за две недели до старта мундиаля подопечные Станислава Черчесова уступили еще и сборной Австрии (0:1). А в последней контрольной встрече сыграли вничью с командой Турции (1:1). Подобные результаты не внушали уверенности перед домашним первенством планеты: в то, что сборная России сумеет преодолеть хотя бы групповой этап, не верил практически никто.

— Этот год выдался довольно непростым для нашей команды, — признался «Известиям» защитник сборной России Андрей Семенов. — Было проделано много работы. Считаю, что наше выступление на чемпионате мира и тот результат, которого мы добились, перекрывают все неудачи в контрольных матчах.

Переломный момент случился в первой же игре мирового первенства. В матче-открытии турнира наша команда разгромила в «Лужниках» Саудовскую Аравию (5:0), а затем упрочила свои позиции победой в Санкт-Петербурге над сборной Египта (3:1). Это позволило дружине Черчесова досрочно обеспечить себе первый в истории выход в плей-офф чемпионата мира. Разгромное поражение от Уругвая (0:3) в заключительном матче группового этапа уже не имело серьезного турнирного значения. Болельщики, нарядившись в «усы надежды», с нетерпением ждали матча с испанцами.

— Этот сезон оказался крайне удачным для вашей сборной, — поделился своим мнением с «Известиями» полузащитник шведской национальной команды, четвертьфиналист ЧМ-2018 Себастьян Ларссон. — Российские футболисты проявили себя на домашнем мундиале просто фантастически. Команда произвела впечатление не только в своей стране, но и во всем мире.

Пик триумфа

Результаты группового этапа ЧМ привели к тому, что каждая следующая игра национальной команды вызывала огромный ажиотаж даже среди тех, кто ранее вовсе не интересовался футболом. В то же время команда Черчесова не ограничилась успешным выступлением в группе и добыла историческую победу в 1/8 финала над трехкратными чемпионами Европы (1964, 2008, 2012) и чемпионами мира (2010) — сборной Испании (1:1, победа в серии пенальти 4:3). Тот матч подарил новый речевой оборот «нога Акинфеева» — в честь вратаря сборной России, отбившего решающий пенальти. В четвертьфинале же при абсолютно равной борьбе россияне уступили хорватам лишь в серии одиннадцатиметровых (2:2, по пенальти 3:4), после которых вся страна увидела слезы Артема Дзюбы.

Отношение к сборной России в стране окончательно изменилось.

— Отличный сезон для российского футбола, — считает защитник национальной команды Владислав Игнатьев. — Люди получили массу положительных эмоций и надолго запомнят этот год. Россия успешно провела такое крупное событие, как чемпионат мира, и это дорогого стоит.

Впечатлены результатами сборной России и в РФС.

— Никто не ожидал такого выступления от нашей сборной на чемпионате мира, — заявил «Известиям» вице-президент РФС Сергей Анохин. — В Лиге наций команда тоже смотрелась неплохо. Конечно, мы не добились того, чего хотели, но всё равно итог выступления в этом турнире можно признать положительным. Считаю, что победное шествие прервалось только из-за эпидемии травм ключевых футболистов. Теперь главная задача — в следующем году успешно выступить в отборочном турнире к чемпионату Европы – 2020. За счет матчей в Лиге наций смогли к этим играм серьезно подготовиться, проверить ближайший резерв. В целом хочется поблагодарить всех ребят и тренерский штаб за 2018 год, который сборная России совершенно точно может занести себе в актив.

После ЧМ-2018 сборная России продолжила радовать болельщиков и держать высокую планку. За первые два месяца осени наша команда дважды обыграла Турцию (2:1; 2:0) и сыграла вничью со шведами (0:0) в Лиге наций, а в контрольном матче разгромила сборную Чехии (5:1).

— Если оценивать год в целом, то его, конечно, можно признать успешным, — сказал «Известиям» вице-президент РФС, президент РПЛ Сергей Прядкин. — Сборная России не завоевала медалей, но результат, показанный на чемпионате мира, объективно хороший.

Смазанная концовка

Неудачным для национальной команды выдался ноябрь, на который пришлись два последних матча в году. На игроков основной обоймы сборной обрушилась череда травм. К контрольной игре с Германией и решающей встрече со шведами в Лиге наций коллектив Черчесова подошел в максимально обновленном составе. В итоге: разгром от немцев (0:3) и поражение от скандинавов (0:2). Исход последнего матча не позволил сборной России удержать лидерство в своей группе Лиги наций, хотя для этого ей бы хватило и ничьей.

— Сборная России за короткий срок потеряла многих важных игроков, — отметил капитан сборной Швеции Андрес Гранквист. — Отсутствие на поле нескольких лидеров серьезно сказалось на игре вашей команды. К тому же нам удалось показать достойный футбол. Тем не менее этот сезон точно запомнится российским болельщикам — он выдался очень хорошим.

Неудача в заключительном отрезке сезона не перечеркнула того, что добилась сборная России в этом году. Несмотря на то что команда не завоевала медалей и не смогла пробиться в высший дивизион Лиги наций, она обрела тысячи новых болельщиков.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter