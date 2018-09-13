Чемпионату Европы по футболу готовят льготы

Россия распространит налоговые и визовые условия, действовавшие на ЧМ-2018, на предстоящий в 2020 году чемпионат Европы. Министерство спорта уже подготовило соответствующие проекты федеральных законов - документы были рассмотрены и одобрены на заседании правительства. Изменения будут внесены в закон о подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и в Налоговый кодекс.

В России матчи чемпионата пройдут в Санкт-Петербурге. Это будет уникальное событие в истории европейского и мирового футбола. Чемпионат Европы-2020 является юбилейным, и в первый и единственный раз он пройдёт в 13 городах и странах Европы. В составе российской заявочной книги в адрес UEFA были предоставлены 19 гарантий со стороны правительства.

— Нужно выполнить ряд требований Союза европейских футбольных ассоциаций. В частности, создать правовые основы для комплексной реализации гарантий правительства, которые были даны UEFA. Они касаются транспорта, организации фан-зон, безвизового режима, использования символики и целого ряда других вопросов. Здесь у нас опыт в целом накоплен немалый, — сказал на заседании премьер-министр Дмитрий Медведев.

С учётом положительного опыта законодательного регулирования проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года и схожести их организации с матчами UEFA Евро 2020, правительство предлагает распространить на них те же льготы, что применялись на прошедшем летом мундиале.

Поправками предусматривается въезд в Россию зрителей Евро-2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтёров UEFA — на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Также зрителям предлагается предоставить право на бесплатный проезд. Государство из бюджета покроет недополученные доходы перевозчиков в сфере городского и пригородного сообщения, наземного электрического и железнодорожного транспорта. Предусматривается также государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания в связи с проведением мероприятий.

Помимо этого, организаторы освобождаются от уплаты налогов и сборов в связи с подготовкой и проведением Евро-2020. Предлагается предоставить льготы в отношении налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, государственных пошлин, транспортного налога, налога на имущество организаций и уплаты страховых взносов.

— Законопроект даёт UEFA временные налоговые льготы, как и Российскому футбольному союзу, а также той структуре, которая появится для организации чемпионата. Разумеется, только в части операций, которые связаны с подготовкой матчей. Льготы будут действовать в пределах 2020 года, — отметил Дмитрий Медведев.

Льготы по уплате налога на доходы физических лиц и страховых взносов касаются исключительно иностранных граждан, задействованных при подготовке и проведении чемпионата.

Помимо этого, было принято решение о выделении денежных средств победителям Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который прошел в мае по решению президента России Владимира Путина. Были отобраны 80 проектов, из которых 60 победителей определены в категории «Малые города», а оставшиеся 20 — в категории «Исторические поселения». Председатель правительства подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 4,9 млрд рублей.