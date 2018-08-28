Сергей Балахнин: «Дзюба заслужил право стать капитаном сборной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил состав национальной команды на первый матч Лиги наций против Турции, а также контрольную игру с Чехией. В сборную не вошли 11 футболистов, которые были в ее заявке на прошедшем ЧМ-2018. Больше всего многих удивило отсутствие капитана команды Игоря Акинфеева и форварда Федора Смолова. При этом в сборной появилось и много новых лиц.

Выбор Станислава Черчесова в интервью «Известиям» прокомментировал экс-тренер национальной команды России и «Ростова» Сергей Балахнин.

— На ваш взгляд, кто станет капитаном сборной в отсутствие Игоря Акинфеева? Как обычно делается этот выбор?

— У каждого тренера есть свои критерии выбора капитана. Но обычно это лидер по игре, лидер в раздевалке. На данный момент явно выделяется Артем Дзюба. Думаю, своей игрой и отношением к делу форвард «Зенита» заслужил право стать капитаном сборной.

— Отсутствие Федора Смолова стало для вас неожиданностью?

— Это логично. Очевидно, что сейчас он не показывает той игры, на которую способен. Ему надо адаптироваться в новом коллективе, найти себя в тактических построениях Юрия Семина. И если он больше времени проведет в «Локомотиве», а не поедет на сбор национальной команды, это пойдет ему только на пользу. Да и у сборной сейчас нет острой необходимости в нем. Когда Федор наберет форму, то обязательно вернется. Тренерский штаб не забудет о таком игроке.

— Как вы думаете, кто будет основным голкипером?

— Это непростой вопрос. На него сложно ответить, наблюдая за вратарями с трибуны или с экрана телевизора. Нужно быть внутри тренировочного процесса, понимать психологическую устойчивость, физическую форму голкипера на данный момент. Думаю, Гильерме и Лунев достойны занять место в воротах сборной. А выбор сделает Черчесов.

— В сборную вернулся Роман Нойштедтер, пропустивший ЧМ-2018. Вы хорошо знаете этого футболиста. Как думаете, для него это шанс закрепиться в составе сборной?

— Роман должен расценивать этот вызов именно как шанс доказать, что он достоин играть за сборную. Ему надо забыть все обиды, если они есть, и начать всё с чистого листа. Нойштедтер — способный парень, который может принести пользу сборной.

— Потеря Александра Головина, который сейчас восстанавливается после травмы, сильно скажется на игре сборной?

— Саша — один из лучших футболистов нашей страны, что он и доказал в играх ЧМ-2018. Безусловно, отсутствие такого классного игрока — это потеря. Впрочем, как и Александра Кокорина, который травмирован уже давно.

— Кто из игроков, отмеченных вами на старте чемпионата, не получил вызова в сборную?

— Это неправильный подход — понравился или не понравился. В сборную надо вызывать тех, кто нужен и будет важен для команды. Да и пять туров — не такой большой срок, чтобы определить, способен футболист стабильно выступать на высоком уровне или нет.

— На тренировках команды будет присутствовать рекордсмен по числу сыгранных за сборную матчей Сергей Игнашевич. Как думаете, у него есть перспектива стать сильным тренером?

— Всё в его руках. Все-таки профессиональный футболист и тренер — это кардинально разные вещи. Если он будет ответственно относиться к своему обучению, у него есть хорошие шансы повторить путь Сергея Семака и в ближайшей перспективе работать на самом высоком уровне.

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