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Черчесов объяснил отсутствие Акинфеева и Головина в заявке сборной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил отсутствие в заявке национальной команды на матчи с Турцией и Чехией вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и полузащитника «Монако» Александра Головина. Интервью со специалистом выложено в группе команды в соцсети «ВКонтакте».

Главный тренер отметил, что Акинфеев в ближайшее время пройдет плановый медосмотр в Германии — голкипера беспокоит правое колено. Это единственная причина, по которой вратарь не попал в заявку.

Что касается Головина, то тренерский штаб созванивался с ним 25 августа. Футболист продолжает восстанавливаться от травмы. Головин приступит к тренировкам в общей группе лишь через десять дней, поэтому Черчесов решил не беспокоить полузащитника, тем более что он пока осваивается в новом клубе.

27 августа Российский футбольный союз (РФС) опубликовал заявку национальной команды на матчи со сборными Турции и Чехии. В состав вошли 25 футболистов. Матч с турецкой сборной в рамках Лиги Наций УЕФА пройдет 7 сентября в Трабзоне. Товарищеская встреча с чехами состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.

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