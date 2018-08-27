Смолов остался без приглашения в сборную после провала на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России объявил состав на матчи с командами Турции и Чехии. Вне заявки оказались нападающий «Локомотива» Федор Смолов и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Об этом 27 августа, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч с турецкой сборной в рамках Лиги Наций УЕФА пройдет 7 сентября в Трабзоне. Товарищеская встреча с чехами состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону, уточняет газета «Спорт-Экспресс».

Российская сборная начнет подготовку к матчам 3 сентября на базе в Новогорске. В пресс-службе РФС добавили, что в составе национальной команды возможны изменения. В состав сборной вызваны следующие футболисты:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Федор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба — «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба — «Рубин»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).

Лига Наций — новый турнир, проводящийся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций. Он призван заменить товарищеские матчи. Сборные распределены на четыре лиги — от А (самой сильной) до D (самой слабой). Лиги делятся на группы по три команды. Сборная России выступает в лиге B в группе с командами Швеции и Турции. Победитель тройки перейдет в лигу A. Последняя команда пойдет на понижение класса в лигу С.

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