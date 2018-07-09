Превзошли ожидания

Сборная России достойно завершила выступление на домашнем чемпионате мира по футболу. И это было действительно фантастическое выступление — даже несмотря на то, что в Сочи подопечные Станислава Черчесова не сумели обыграть команду Хорватии, уступив ей лишь в серии пенальти (2:2, 3:4). Еще месяц назад многие самые преданные болельщики не могли мечтать, что наша сборная уверенно выйдет из группы, победит звездную Испанию и сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018, а также забьет столько красивых голов и продемонстрирует футбол такого уровня. Пока неизвестно, наградит ли президент РФ Владимир Путин сборную по итогам ее выступления, но он планирует обсудить с игроками использование наследия ЧМ, сообщил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, встреча Владимира Путина с игроками и тренерами российской сборной пройдет в Калининграде.

— Он пригласил их в Калининград, где состоится совещание по наследию чемпионата мира, — рассказал «Известиям» пресс-секретарь главы государства.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что в субботу по окончании четвертьфинальной игры президент позвонил Станиславу Черчесову и отметил достойное выступление футболистов на чемпионате, а также красивую, волевую игру в историческом матче со сборной Хорватии.

Зрители и эксперты, наблюдавшие за встречей россиян с хорватской командой, также сошлись во мнении, что выступление сборной на ЧМ-2018 можно признать успешным. Победы над коллективами из Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) на групповом этапе, а также сенсационный успех в первом раунде плей-офф позволили нашей команде впервые за 48 лет дойти до четвертьфинала мирового первенства.

— Хотелось бы поблагодарить сборную России, показавшую просто запредельный футбол, — заявил «Известиям» министр экономического развития РФ Максим Орешкин. — Я верил в нашу команду, перед чемпионатом мира говорил, что нет ничего невозможного для сборной. Мы вышли в четвертьфинал и были в одном шаге от полуфинала. Ряду игроков — Акинфееву, Игнашевичу, Головину, Фернандесу и Зобнину — я бы хотел выразить отдельное почтение. Они сделали что-то невероятное. Впрочем, спасибо всей команде.

При этом еще в июне многие не верили в то, что такой успех вообще возможен. Результаты, которые сборная России демонстрировала в товарищеских матчах перед стартом чемпионата мира, давали скептикам повод для критических высказываний в адрес нашей команды.

— Футболисты превзошли все ожидания, — заявил «Известиям» председатель совета директоров «Газпрома», экс-председатель правительства РФ Виктор Зубков. — Они очень здорово играли весь турнир. Да и с Хорватией была равная игра. Мы были абсолютно не слабее. Но два наших игрока не справились с нервами в серии пенальти. Обидно. Однако в целом это — большая победа. Когда мы в последний раз были в 1/4 финала чемпионата мира? И не просто в четвертьфинале, а почти в полуфинале! Так что мои поздравления команде и ее главному тренеру.

Матч в Сочи собрал полные трибуны — стадион «Фишт» посетили 44 287 зрителей. За день до игры в городе прошел тропический ливень, практически затопивший Олимпийский парк, где находится арена. Однако к началу встречи все проблемы были решены.

— Думаю, всё прошло отлично, — сказал «Известиям» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. — Сомнений не было, что всё будет великолепно. Так и получилось. И игра вышла отличная. Наверное, лучшая у сборной России за весь чемпионат мира. По крайней мере самая зрелищная. Думаю, все, кто смотрел эту игру, запомнят ее на всю жизнь.

Тренерский штаб сборной России вернулся к тактике с четырьмя защитниками, по которой он отыграл весь групповой этап. В 1/8 финала с Испанией Станислав Черчесов использовал схему с пятью игроками обороны (тремя центральными защитниками), что помогло отправить домой одного из фаворитов турнира.

— Для меня ход Черчесова с возвращением на матч с Хорватией схемы в четыре защитника не стал неожиданным, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Локомотива» Рашид Рахимов. — Я еще до матча считал, что нет смысла играть в пять защитников. Потому что нам надо было насытить середину поля, где у Хорватии есть хорошие футболисты, которые ведут игру команды. Здесь нужно было навязывать очень много борьбы, выигрывать много единоборств для того, чтобы играть в атаку. Поэтому я не видел смысла именно в этой игре выпускать третьего центрального защитника.

Не самым ожидаемым решением Станислава Черчесова стал выход Федора Смолова в середине второго тайма, причем не вместо Артема Дзюбы. В итоге в распоряжении сборной России были два номинальных нападающих, что при нынешнем главном тренере происходит нечасто. Правда, в такой конфигурации национальная команда продержалась недолго — Артем Дзюба был заменен до конца основного времени матча.

— Смолов вышел играть не чистого нападающего — его выпустили чуть правее, на позицию инсайда, — объяснил Рашид Рахимов. — Сборная России не так много играла в таком сочетании. Почему произошла такая замена, нужно спрашивать у главного тренера. Но то, что на поле вышел еще один атакующий игрок в лице Смолова, — на мой взгляд, правильно. К сожалению, этот чемпионат мира ему не удался. Но я думаю, и сам Федя очень расстроен. Я обратил внимание, что после матча все разошлись, а он еще долго продолжал сидеть в центре поля. Сейчас нужно поддержать нашего футболиста и верить, что для него еще настанут лучшие времена.

Апофеозом неудач Федора Смолова на домашнем чемпионате мира стал незабитый пенальти в послематчевой серии. Игрок «Краснодара» бил первым, и в итоге наша команда сразу оказалась в роли догоняющей.

— Насколько я понимаю, здесь не было назначения игроков на пенальти, — продолжил Рашид Рахимов. — А был вопрос, кто готов и уверен в себе. Федя вызвался пробить. Он был уверен, что забьет. К сожалению, не получилось. Думаю, для него и его уверенности этот гол дал бы многое. Но не сложилось. Пенальти — это лотерея. Многие их не забивают, в том числе звезды первой величины. Я бы не стал делать акцент на незабитом Смоловым пенальти как на определяющем моменте.

Поддержали нападающего и его партнеры по команде.

— Не нужно искать крайних и концентрироваться на отдельных ошибках, — сказал «Известиям» полузащитник сборной России Александр Ерохин. — Мы, разумеется, поддержали Смолова. Такие неудачи могут случиться с каждым. Главное, что мы все проделали на этом чемпионате мира работу, которой можно гордиться. Это касается каждого игрока, тренерского штаба и персонала нашей сборной. Обидно, что не смогли по итогам матча с Хорватией продлить для российских болельщиков это удовольствие. Но мы сделали всё, что в наших силах.

Матч с командой Хорватии стал последним в карьере для центрального защитника Сергея Игнашевича, которому в субботу, 14 июля, исполнится 39 лет. Вернувшийся в национальную команду перед самым турниром ветеран после встречи в Сочи сообщил, что уже этим летом повесит бутсы на гвоздь.

— Игнашевич сделал выдающуюся карьеру, и можно только порадоваться, что ему удалось завершить ее на такой высокой ноте, как успешное выступление на ЧМ, — заявил Максим Орешкин. — Его роль в успехе сборной России невозможно переоценить.

Закончил выступление за сборную и 33-летний правый полузащитник Александр Самедов. При этом за последнее время в нашей команде появилось много новых имен. Один из них — хавбек Далер Кузяев. Он сделал себе имя в грозненском «Тереке», когда его тренировал Рашид Рахимов. Год назад 25-летний футболист перешел в «Зенит» и стал одним из немногих открытий петербургского клуба в провальном для него сезоне в РФПЛ.

— Еще в его последний сезон в Грозном я говорил, что Далер достоин вызова в сборную, — подчеркнул Рашид Рахимов. — Это тот парень, который не боится конкуренции. Даже если в команде будут футболисты сильнее его, он на их фоне будет только расти. Когда он уходил в «Зенит», я для себя понимал, что Далер делает шаг вперед.

Отдельных слов благодарности заслужил и главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

— Черчесов — настоящий герой, — заявил «Известиям» почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. — Он и его штаб проделали колоссальную работу. Они добились фантастического результата, а также настоящего прогресса для большинства футболистов сборной России, которые теперь могут на долгие годы составить костяк нашей национальной команды.

Сборная Хорватии в полуфинале сыграет с командой Англии. Матч пройдет в среду в Москве на стадионе «Лужники».

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