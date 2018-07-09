«Постоянно чувствовали поддержку болельщиков»
27-летний полузащитник Денис Черышев стал одним из лидеров сборной России на домашнем чемпионате мира. Хавбек испанского «Вильярреала» провел всю профессиональную карьеру на Пиренейском полуострове и в России его еще недавно знали немногие, но эксперты надеялись, что у игрока будет шанс проявить себя в национальной команде. При этом попадание воспитанника мадридского «Реала» в окончательную заявку сборной на ЧМ-2018 было под вопросом, так как последние несколько лет полузащитник был не очень стабилен и часто травмировался. Тем не менее ему удалось неплохо провести заключительный отрезок чемпионата Испании-2017/18 и убедить Станислава Черчесова в своей состоятельности.
На данный момент Кубок мира можно назвать пиком карьеры Дениса Черышева. Он стал лучшим бомбардиром сборной на этом турнире, забив четыре гола. Игрок отметился дублем в ворота Саудовской Аравии (5:0), записал на свой счет победный мяч в игре с Египтом (3:1) и первый гол в четвертьфинале с хорватами (2:2, в серии пенальти 3:4). Каждый из этих мячей оказался невероятно красивым по своему исполнению — не исключено, что один из них в итоге попадет в топ лучших мячей ЧМ-2018. После мачта 1/4 финала «Известия» пообщались с футболистом, который рассказал об отношении к славе лучшего бомбардира, поддержке болельщиков и разочаровании результатом серии пенальти в игре со сборной Хорватии.
Денис Черышев (Россия) и Шиме Врсалько (Хорватия) в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии
— С каждым матчем вера болельщиков в сборную всё больше усиливалась. Вы чувствовали эту поддержку?
— Мы провели на чемпионате мира пять игр в четырех разных городах, и на каждом стадионе поклонники сборной великолепно нас встречали и гнали вперед все 90 минут. Мы постоянно чувствовали их поддержу и очень им благодарны. Мы всегда хотели их радовать и в большинстве матчей нам это удавалось.
— Что испытываете после окончания выступления на чемпионате мира?
— Досаду. Расстроены, что не смогли продолжить победное шествие. Мы очень старались для болельщиков. Считаю, что они могут нами гордиться. Но обидно, что не смогли их порадовать снова.
— В целом вы довольны турниром?
— Да, я считаю, что мы отдали все силы во всех пяти матчах. Сумели решить задачу и выйти из группы, а затем совершили настоящий подвиг, обыграв Испанию, — одного из фаворитов чемпионата мира. Это была настоящая сказка. Но, повторюсь, есть в душе досада от того, что мы не смогли продлить эту сказку для болельщиков. Хотя возможности были. Но нам чуть-чуть не хватило. Всегда обидно проигрывать таким образом, когда всё решают мельчайшие детали, а также — удача, без которой в серии пенальти не обойтись.
Денис Черышев и Федор Смолов в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии
— До чемпионата мира вы долго не побеждали в товарищеских матчах. В те моменты верили в успешное выступление на турнире?
— Мы всегда верили друг в друга и в тренерский штаб. Даже после поражения от Австрии (0:1) и ничьей с Турцией (1:1) перед самым чемпионатом мира понимали, что всё идёт по плану и на самом первенстве мы должны показать себя. Да, было неприятно проигрывать, но мы видели работу тренеров, чувствовали, что нас хорошо подготовили физически. Поэтому на первые матчи в группе вышли уверенными в себе. А уж после побед над Саудовской Аравией и Египтом вера в себя и в возможность добиться успеха только росла.
— Что вы сказали Федору Смолову после нереализованного пенальти?
— Мы, безусловно, поддержали его, как и Марио Фернандеса. Пенальти — это лотерея. Многое зависит не только от мастерства, но и от удачи. Сегодня она изменила нам. С Испанией везение было на нашей стороне — и бьющих, и Акинфеева, который отразил два удара. Но осуждать кого-то за неудачное исполнение неправильно. У нас одна команда — мы вместе и выигрываем, и проигрываем. Главное, что все выложились без остатка, и каждый из футболистов сборной России может смело смотреть в глазах болельщикам, которые тоже молодцы, — отлично поддерживали нас всё это время.
— Вы стали лучшим бомбардиром команды, забили четыре мяча…
— Рад, что удалось показать себя, но если это не приносит победу моей команде, то в этом нет смысла… К сожалению, мой гол в ворота Хорватии не принес России выход в полуфинал. Значит, надо было еще стараться, искать моменты и давать результат своей сборной. Для меня главное — помогать команде. Сейчас мне это не удалось. Очень расстроен этим.
Денис Черышев во время встречи с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах
— До старта чемпионата мира европейские СМИ «сватали» Александра Головина в топ-клубы уровня «Ювентуса» и «Челси». Теперь некоторые отправляют в «Лион» Илью Кутепова. Каковы их шансы заиграть в сильной лиге?
— Хорошие. И не только у них. Думаю, все ребята, которые играли за сборную России на чемпионате мира, могут быть интересны европейским клубам и заиграть в них. Все игроки отлично провели этот турнир, поэтому я не удивлюсь, если кто-то из них в ближайшее время уедет в один из топовых национальных чемпионатов.
— Какие планы на ближайший сезон в чемпионате Испании? Успеете восстановиться и набрать форму к его старту?
— Сейчас нужно хорошо отдохнуть, чтобы подойти в оптимальной форме к началу сезона. Очень хочется и в клубе преуспеть, и в сборной продолжить прогрессировать. Россия сделала серьезный скачок на этом чемпионате мира. Теперь нельзя опускать эту планку, нужно продолжать движение вперед и подтверждать наши результаты в дальнейшем.
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