«Постоянно чувствовали поддержку болельщиков»

27-летний полузащитник Денис Черышев стал одним из лидеров сборной России на домашнем чемпионате мира. Хавбек испанского «Вильярреала» провел всю профессиональную карьеру на Пиренейском полуострове и в России его еще недавно знали немногие, но эксперты надеялись, что у игрока будет шанс проявить себя в национальной команде. При этом попадание воспитанника мадридского «Реала» в окончательную заявку сборной на ЧМ-2018 было под вопросом, так как последние несколько лет полузащитник был не очень стабилен и часто травмировался. Тем не менее ему удалось неплохо провести заключительный отрезок чемпионата Испании-2017/18 и убедить Станислава Черчесова в своей состоятельности.

На данный момент Кубок мира можно назвать пиком карьеры Дениса Черышева. Он стал лучшим бомбардиром сборной на этом турнире, забив четыре гола. Игрок отметился дублем в ворота Саудовской Аравии (5:0), записал на свой счет победный мяч в игре с Египтом (3:1) и первый гол в четвертьфинале с хорватами (2:2, в серии пенальти 3:4). Каждый из этих мячей оказался невероятно красивым по своему исполнению — не исключено, что один из них в итоге попадет в топ лучших мячей ЧМ-2018. После мачта 1/4 финала «Известия» пообщались с футболистом, который рассказал об отношении к славе лучшего бомбардира, поддержке болельщиков и разочаровании результатом серии пенальти в игре со сборной Хорватии.

Черышев_4 Денис Черышев (Россия) и Шиме Врсалько (Хорватия) в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— С каждым матчем вера болельщиков в сборную всё больше усиливалась. Вы чувствовали эту поддержку?

— Мы провели на чемпионате мира пять игр в четырех разных городах, и на каждом стадионе поклонники сборной великолепно нас встречали и гнали вперед все 90 минут. Мы постоянно чувствовали их поддержу и очень им благодарны. Мы всегда хотели их радовать и в большинстве матчей нам это удавалось.

— Что испытываете после окончания выступления на чемпионате мира?

— Досаду. Расстроены, что не смогли продолжить победное шествие. Мы очень старались для болельщиков. Считаю, что они могут нами гордиться. Но обидно, что не смогли их порадовать снова.

— В целом вы довольны турниром?

— Да, я считаю, что мы отдали все силы во всех пяти матчах. Сумели решить задачу и выйти из группы, а затем совершили настоящий подвиг, обыграв Испанию, — одного из фаворитов чемпионата мира. Это была настоящая сказка. Но, повторюсь, есть в душе досада от того, что мы не смогли продлить эту сказку для болельщиков. Хотя возможности были. Но нам чуть-чуть не хватило. Всегда обидно проигрывать таким образом, когда всё решают мельчайшие детали, а также — удача, без которой в серии пенальти не обойтись.

Черышев_3 Денис Черышев и Федор Смолов в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— До чемпионата мира вы долго не побеждали в товарищеских матчах. В те моменты верили в успешное выступление на турнире?

— Мы всегда верили друг в друга и в тренерский штаб. Даже после поражения от Австрии (0:1) и ничьей с Турцией (1:1) перед самым чемпионатом мира понимали, что всё идёт по плану и на самом первенстве мы должны показать себя. Да, было неприятно проигрывать, но мы видели работу тренеров, чувствовали, что нас хорошо подготовили физически. Поэтому на первые матчи в группе вышли уверенными в себе. А уж после побед над Саудовской Аравией и Египтом вера в себя и в возможность добиться успеха только росла.

— Что вы сказали Федору Смолову после нереализованного пенальти?

— Мы, безусловно, поддержали его, как и Марио Фернандеса. Пенальти — это лотерея. Многое зависит не только от мастерства, но и от удачи. Сегодня она изменила нам. С Испанией везение было на нашей стороне — и бьющих, и Акинфеева, который отразил два удара. Но осуждать кого-то за неудачное исполнение неправильно. У нас одна команда — мы вместе и выигрываем, и проигрываем. Главное, что все выложились без остатка, и каждый из футболистов сборной России может смело смотреть в глазах болельщикам, которые тоже молодцы, — отлично поддерживали нас всё это время.

AKR_7418 Сборная России уступила Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 по пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1, в дополнительное соперники обменялись забитыми мячами. В итоге в серии одиннадцатиметровых удачливей оказалась национальная команда Хорватии — 4:3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев 2018-07-07T211124Z_1472382081_RC1C02A681F0_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO Фото: REUTERS/Carl Recine 2018-07-07T211010Z_1413955335_UP1EE771MSXM5_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO Фото: REUTERS/Carl Recine AKR_7391 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев 2018-07-07T194918Z_1190395122_UP1EE771J25LP_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO Болельщики сборной России Фото: REUTERS/Евгений Реутов 2018-07-07T195013Z_1752999163_RC1D46D8CBB0_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO-MOOD-(1) Балерина наблюдает за трансляцией четвертьфинального матча Кубка мира между Россией и Хорватией в Михайловском театре Фото: REUTERS/Антон Ваганов 2018-07-07T195747Z_933546488_RC181A39FFA0_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO-MOOD Военнослужащие Ростова-на-Дону болеют за сборную России Фото: REUTERS/Сергей Пивоваров 2018-07-07T195712Z_1809387495_RC171A8BE560_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен (слева) и нападающий сборной России Федор Смолов Фото: REUTERS/Carl Recine RIAN_5581842 Болельщик сборной России Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина AKR_5039 Игроки сборной России радуются голу, забитому в ворота Хорватии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев RIAN_5581845 Болельщица сборной России Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов RIAN_5582374 Болельщики во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии Фото: РИА Новости/Нина Зотина RIAN_5582516 Вратарь сборной России Игорь Акинфеев Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина Болельщики сборной России Фото: REUTERS/Jorge Silva Болельщики сборной России Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva RIAN_5582531 Вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов RIAN_5582346 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов AKR_7112 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев 2018-07-07T205805Z_2036309624_RC11F149F1C0_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO Российский форвард Федор Смолов последним покинул поле Фото: REUTERS/Henry Romero AKR_7228 Голкипер Игорь Акинфеев после серии пенальти Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Вы стали лучшим бомбардиром команды, забили четыре мяча…

— Рад, что удалось показать себя, но если это не приносит победу моей команде, то в этом нет смысла… К сожалению, мой гол в ворота Хорватии не принес России выход в полуфинал. Значит, надо было еще стараться, искать моменты и давать результат своей сборной. Для меня главное — помогать команде. Сейчас мне это не удалось. Очень расстроен этим.

Черышев_1 Денис Черышев во время встречи с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— До старта чемпионата мира европейские СМИ «сватали» Александра Головина в топ-клубы уровня «Ювентуса» и «Челси». Теперь некоторые отправляют в «Лион» Илью Кутепова. Каковы их шансы заиграть в сильной лиге?

— Хорошие. И не только у них. Думаю, все ребята, которые играли за сборную России на чемпионате мира, могут быть интересны европейским клубам и заиграть в них. Все игроки отлично провели этот турнир, поэтому я не удивлюсь, если кто-то из них в ближайшее время уедет в один из топовых национальных чемпионатов.

— Какие планы на ближайший сезон в чемпионате Испании? Успеете восстановиться и набрать форму к его старту?

— Сейчас нужно хорошо отдохнуть, чтобы подойти в оптимальной форме к началу сезона. Очень хочется и в клубе преуспеть, и в сборной продолжить прогрессировать. Россия сделала серьезный скачок на этом чемпионате мира. Теперь нельзя опускать эту планку, нужно продолжать движение вперед и подтверждать наши результаты в дальнейшем.

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