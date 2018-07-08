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В сантиметрах от полуфинала

Сборная России завершила выступление на домашнем чемпионате мира
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В Сочи завершился матч четвертьфинала чемпионата мира Россия–Хорватия. Обе команды боролись за повторение своих лучших результатов на мировых первенствах. Нашей сборной оставался один шаг, чтобы достичь планки своих легендарных предшественников образца ЧМ-1966 в Англии, когда советские футболисты дошли до полуфинала и стали четвертыми. Хорватия же получила шанс повторить достижение мундиаля-1998 во Франции, когда на своем дебютном турнире балканцы дошли до предпоследней стадии и заняли третье место.

Ажиотаж вокруг стадиона «Фишт» перед решающим матчем был огромным. Этому способствовала и погода. За сутки до игры на Адлер обрушился жуткий ливень, побивший рекорды по осадкам в Сочи, но уже в субботу ситуация нормализовалась, и угроза срыва встречи миновала.

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Тренерский штаб к матчу с Хорватией вернулся к расстановке в четыре защитника, по которой отыграл весь групповой турнир. В результате балканская атака имела на подступах к штрафной Игоря Акинфеева гораздо больше пространства, чем испанцы в 1/8 финала, когда россияне оборонялись в пять защитников, со счетом 1:1 дойдя до серии пенальти и выиграв ее 4:3.

Большую часть матча хорваты не могли воплотить в завершающие удары свое территориальное преимущество. Россияне же забили едва ли не при первом внятном подходе к чужой штрафной — на 31-й минуте после скидки Артема Дзюбы Денис Черышев отлично пробил в ближнюю «девятку», не оставив шансов вратарю гостей Даниелу Субашичу.

Но противник очень быстро отыгрался — не прошло и 10 минут, как атака по левому флангу закончилась прострелом в центр штрафной площади в исполнении Марио Манджукича, который замкнул головой Андрей Крамарич. Вытащить мяч из-под перекладины у Игоря Акинфеева просто не было шансов.

После перерыва подавляющее территориальное преимущество захватила сборная Хорватии. Российская команда долгое время уверенно отбивалась в своей штрафной, но не могла выйти в атаку, допуская брак в передачах на своей половине поля. Подавляющее большинство подборов оказалось за гостями, но это не приносило им дивидендов в атаке. Лишь Иван Перишич смог довести одну из затяжных атак до удара по воротам из центра штрафной площади, но мяч попал в штангу.

Станислав Черчесов пытался оживить игру заменами. Вместо Алексадра Самедова на поле вышел Александр Ерохин, а после ухода Дениса Черышева и выхода Федора Смолова команда перешла на игру в два нападающих. Однако ближе к концу основного времени главный тренер всё же отказался от нее, выпустив вместо Артема Дзюбы Юрия Газинского.

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Сборная России уступила Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 по пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1, в дополнительное соперники обменялись забитыми мячами. В итоге в серии одиннадцатиметровых удачливей оказалась национальная команда Хорватии — 4:3
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Фото: REUTERS/Carl Recine
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Фото: REUTERS/Carl Recine
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Болельщики сборной России
Фото: REUTERS/Евгений Реутов
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Балерина наблюдает за трансляцией четвертьфинального матча Кубка мира между Россией и Хорватией в Михайловском театре
Фото: REUTERS/Антон Ваганов
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Военнослужащие Ростова-на-Дону болеют за сборную России
Фото: REUTERS/Сергей Пивоваров
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Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен (слева) и нападающий сборной России Федор Смолов
Фото: REUTERS/Carl Recine
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Болельщик сборной России
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Игроки сборной России радуются голу, забитому в ворота Хорватии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Болельщица сборной России
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Болельщики во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Вратарь сборной России Игорь Акинфеев
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Болельщики сборной России
Фото: REUTERS/Jorge Silva
Болельщики сборной России
Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
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Вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Российский форвард Федор Смолов последним покинул поле
Фото: REUTERS/Henry Romero
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Голкипер Игорь Акинфеев после серии пенальти
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Перед окончанием второго тайма повреждение получил голкипер хорватов Даниел Субашич. К этому моменту команда использовала уже все три замены и рисковала остаться без вратаря, но после оказания помощи он всё же продолжил игру и в компенсированное время отразил опасный удар Федора Смолова с острого угла. После этого матч перешел в овертайм.

В первую 15-минутку команды придерживались осторожной манеры игры и почти не создавали моментов у ворот друг друга. Но на 100-й минуте сборной Хорватии помог стандарт. Лука Модрич навесил с углового, Домагой Вида выиграл верховую борьбу и пробил в дальний угол, где мяч прошел сквозь Ведрана Чорлуку, который закрыл обзор Игорю Акинфееву. 

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Во вторую половину дополнительного времени россияне почти не выпускали соперника со своей половины поля. И на 115-й минуте Алан Дзагоев удачно навесил со штрафного на Марио Фернандеса, который головой буквально вколотил мяч в сетку ворот хорватов. 

Дело дошло до серии пенальти, с которой обе команды уже сталкивались на предыдущей стадии плей-офф. Удар Федора Смолова был отбит хорватским голкипером, а первый удар гостей оказался результативным — отличился Марцело Брозович. Алан Дзагоев тут же восстановил равновесие. Сразу после этого Игорь Акинфеев отразил пенальти Матео Ковачича, и наша команда перестала быть в роли догоняющей. Однако третий удар был смазан героем дополнительного времени Марио Фернандесом. 

Третьим у хорватов бил лидер сборной Лука Модрич. Игорь Акинфеев сумел дотянуться до мяча, но гостям повезло — снаряд отскочил в ворота. Предпоследний удар Сергея Игнашевича оказался не по зубам Даниелу Субашичу, и Россия осталась в игре до конца основной серии. Но точен был и Домагой Вида, а во время пятого удара не дрогнул Далер Кузяев. 

Последним бил Иван Ракитич, которому удалось развести нашего вратаря и мяч по разным углам ворот. Сборная Хорватии во второй раз в истории прошла в полуфинал, в котором встретится с командой Англии. Эта встреча состоится в среду в Москве. 

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