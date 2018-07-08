Путин оценил игру российских футболистов в матче 1/4 финала ЧМ

Президент России Владимир Путин смотрел матч Россия–Хорватия в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Глава государства назвал российских футболистов героями, проигравшими в красивейшей игре. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«[Путин] смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле», — ответил Песков на вопрос «Интерфакса» о впечатлениях президента от игры. Глава пресс-службы Кремля добавил, что российский лидер гордится нашими спортсменами.

Сборная России по пенальти уступила сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Первый мяч в историческом матче забил 6-й номер российской сборной Денис Черышев. Вскоре хорваты сравняли счет благодаря голу нападающего Андрея Крамарича.

В овертайм, на 101-й минуте ворота россиян поразил хорватский защитник Домагой Вида. На 115-й минуте в результате штрафного с подачи Дзагоева Марио Фернандес головой пробил в ворота хорватов и сравнял счет 2:2. Дополнительное время закончилось ничьей, однако после серии пенальти удачливее оказалась национальная команда Хорватии — 4:3. Портал iz.ru вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.