Сборная России сравнивает счет в овертайме матча с хорватами

Защитник сборной России Марио Фернандес сравнивает счет в овертайме матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу против команды Хорватии. Игра продолжает со счетом 2:2.

Первый мяч в историческом матче забил 6-й номер российской сборной Денис Черышев на 31-й минуте. Однако вскоре хорватам удалось сравнять счет благодаря голу нападающего Андрея Крамарича.

На 101-й минуте после подачи с углового борьбу выиграл хорватский защитник Домагой Вида, который пробил в дальний угол ворот российской сборной. Ход игры изменил Фернандес, который после навеса Алана Дзагоева головой отправил мяч в ворота хорватов.