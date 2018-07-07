Прямой эфир
Сюжет:

Сборная России сравнивает счет в овертайме матча с хорватами

0
Фото: REUTERS/Carl Recine
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Защитник сборной России Марио Фернандес сравнивает счет в овертайме матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу против команды Хорватии. Игра продолжает со счетом 2:2.

Первый мяч в историческом матче забил 6-й номер российской сборной Денис Черышев на 31-й минуте. Однако вскоре хорватам удалось сравнять счет благодаря голу нападающего Андрея Крамарича.

На 101-й минуте после подачи с углового борьбу выиграл хорватский защитник Домагой Вида, который пробил в дальний угол ворот российской сборной. Ход игры изменил Фернандес, который после навеса Алана Дзагоева головой отправил мяч в ворота хорватов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная России забила гол в матче с Хорватией
Сборная Англии обыграла Швецию на чемпионате мира

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017