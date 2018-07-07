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Сборная Англии обыграла Швецию на чемпионате мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сборная Англии победила Швецию в матче 1/4 финала чемпионата мира со счетом 2:0 и впервые с 1990 года вышла в полуфинал турнира. Встреча прошла в субботу, 7 июля, на стадионе в Самаре.

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Первый гол забил английский футболист Гарри Магуайр на 30-й минуте. Далее мяч в ворота шведов на 59-й минуте загнал Деле Алли. 

Перед матчем форвард «Лос-Анджелес Гэлакси»​ Златан Ибрагимович и экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм заключили пари. Они договорились, что если Англия победит в матче, то Ибрагимович оплатит ужин в любом месте в мире. Если победит Швеция — Бекхэм купит футболисту всё, что он захочет, в магазине IKEA.

7 июля состоится еще один матч четвертьфинала — в 21:00 в Сочи на стадионе «Фишт» за выход в 1/2 финала сыграют сборные России и Хорватии. 

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