Сборная Англии обыграла Швецию на чемпионате мира

Сборная Англии победила Швецию в матче 1/4 финала чемпионата мира со счетом 2:0 и впервые с 1990 года вышла в полуфинал турнира. Встреча прошла в субботу, 7 июля, на стадионе в Самаре.

Первый гол забил английский футболист Гарри Магуайр на 30-й минуте. Далее мяч в ворота шведов на 59-й минуте загнал Деле Алли.

Перед матчем форвард «Лос-Анджелес Гэлакси»​ Златан Ибрагимович и экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм заключили пари. Они договорились, что если Англия победит в матче, то Ибрагимович оплатит ужин в любом месте в мире. Если победит Швеция — Бекхэм купит футболисту всё, что он захочет, в магазине IKEA.

7 июля состоится еще один матч четвертьфинала — в 21:00 в Сочи на стадионе «Фишт» за выход в 1/2 финала сыграют сборные России и Хорватии.