Сборная России забила гол в матче с Хорватией

Сборная России забила первый гол в матче 1/4 финала с командой Хорватии. Гол на 31-й минуте забил полузащитник Денис Черышев.

Встреча между россиянами и хорватами проходит 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч начался в 21:00 мск.

Накануне российские футболисты опубликовали обращение к болельщикам, где пообещали сделать «всё и даже больше», чтобы продлить пребывание на мундиале.

Российский певец и композитор Дмитрий Маликов пообещал состричь волосы в случае победы сборной России.