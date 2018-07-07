Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Хорватией
Сборная России по футболу объявила стартовый состав команды в матче с Хорватией. Об этом сообщается в микроблоге команды в Twitter.
Starting Eleven #rus vs #cro #worldcup pic.twitter.com/Xwmig6uhf1— Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.
В первые минуты игры тренерский штаб выпустит на поле Игоря Акинфеева, Сергея Игнашевича, Илью Кутепова, Федора Кудряшова, Марио Фернандеса, Романа Зобнина, Александра Самедова, Далера Кузяева, Дениса Черышева, Александра Головина и Артема Дзюбу.
Матч за выход в 1/2 финала чемпионата мира по футболу между россиянами и хорватами состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Он начнется в 21:00 мск.
5 июля заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал возвращение в сборную страны полузащитника Алана Дзагоева, который получил серьезную травму 14 июня на 24-й минуте матча открытия ЧМ-2018. Он выразил уверенность в том, что победный состав команды уже не будет изменен.