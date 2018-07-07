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Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Хорватией

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Фото: TASS/Zuma/Bai Xueqi
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Сборная России по футболу объявила стартовый состав команды в матче с Хорватией. Об этом сообщается в микроблоге команды в Twitter.

В первые минуты игры тренерский штаб выпустит на поле Игоря Акинфеева, Сергея Игнашевича, Илью Кутепова, Федора Кудряшова, Марио Фернандеса, Романа Зобнина, Александра Самедова, Далера Кузяева, Дениса Черышева, Александра Головина и Артема Дзюбу.

Матч за выход в 1/2 финала чемпионата мира по футболу между россиянами и хорватами состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Он начнется в 21:00 мск.

5 июля заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал возвращение в сборную страны полузащитника Алана Дзагоева, который получил серьезную травму 14 июня на 24-й минуте матча открытия ЧМ-2018. Он выразил уверенность в том, что победный состав команды уже не будет изменен.

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