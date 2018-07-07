Фанаты в кокошниках приехали в Сочи на матч Россия–Хорватия

Болельщики Дмитрий Гнатюк, Инна Калинская и Юрий Гнатюк, прославившиеся в социальных сетях как «трио в кокошниках», прибыли 7 июля в Сочи на матч между сборными России и Хорватии, сообщает «РИА Новости».

На игру четвертьфинала в Сочи их пригласили организаторы чемпионата мира по футболу.

«Мы первый раз в Сочи. Здесь так здорово», — рассказал Дмитрий Гнатюк. — Всё дело в команде, мы помогаем как можем. Сегодня погода такая же жаркая, как когда мы играли с Испанией. Надеюсь, это тоже некий знак, что сегодня мы победим».

1 июля на матче Россия–Испания на стадионе «Лужники» в Москве операторы прямой видеотрансляции показали на трибунах болельщиков. В кадре они увлеченно следили за игрой, жуя хот-доги. Герои прямого эфира сразу же стали популярны в социальных сетях.

«Трио в кокошниках» вдохновило пользователей социальных сетей на флешмоб. Акцию «Жующие в кокошниках» запустили челябинские любители футбола в Instagram. К ним уже присоединились и другие пользователи, которые публикуют свои фотографии с хэштегами #кокошникинадежды и #FootballFanChallenge2018.