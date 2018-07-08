Черчесов раскрыл подробности звонка Путина после матча с хорватами

Президент России Владимир Путин позвонил главному тренеру российской сборной по футболу Станиславу Черчесову после окончания матча четвертьфинала ЧМ-2018 против хорватов.

По словам наставника россиян, глава государства выразил поддержку футболистам и поблагодарил их за красивую игру. Путин пожелал национальной сборной держать голову выше и идти дальше.

«Путин звонил днем, мы поговорили несколько минут. Сейчас он тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой, как мы себя показали и проявили», — рассказал тренер сборной.

Черчесов также выразил сожаление, что не смог лично встретиться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который наблюдал за ходом матча с трибуны и после окончания матча заходил в раздевалку сборной, но главный тренер был на интервью. Ранее о впечатлениях президента от встречи рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сборная России по пенальти уступила сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Первый мяч в историческом матче забил 6-й номер российской сборной Денис Черышев. Вскоре хорваты сравняли счет благодаря голу нападающего Андрея Крамарича.

В овертайм, на 101-й минуте ворота россиян поразил хорватский защитник Домагой Вида. На 115-й минуте в результате штрафного с подачи Дзагоева Марио Фернандес головой пробил в ворота хорватов и сравнял счет 2:2. Дополнительное время закончилось ничьей, однако после серии пенальти удачливее оказалась национальная команда Хорватии — 4:3. Портал iz.ru вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.