Черчесов поделился эмоциями после четвертьфинального матча ЧМ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился эмоциями от игры команды в 1/4 финала чемпионата мира – 2018 с Хорватией.
«Не могу сказать, прыгнули ли мы выше головы. Мы готовились к турниру долгое время. Кубок конфедераций нам очень помог в этом. Мы готовились ко всем соперникам», — сказал наставник российской сборной журналистам, которые встретили специалиста аплодисментами.
Он отметил, что команда чувствует себя как солдаты в армии: «Сегодня мы вышли в дембеля. Мы бы, конечно, еще послужили недельку до 15 июля, но, к сожалению, не получилось».
Черчесов сказал, что никогда не жалеет о принятых решениях.
«У меня много недостатков, даже больше, чем хороших качеств. Я никогда не жалею, если принимаю решения. Я принимаю решения и стараюсь давать максимум. Я могу долгую лекцию прочитать, чтобы рассказать, как делается команда. Вы смотрите на имена, а мы строим команду», — подытожил он.
В субботу на стадионе «Фишт» в Сочи сборная России уступила команде Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Основное время не выявило победителя встречи и закончилось со счетом 1:1. В дополнительное время хорваты вышли вперед, но подопечные Станислава Черчесова сумели отыграться. В серии послематчевых пенальти хорваты оказались удачливее — 4:3.
Стоит отметить, что выход в четвертьфинал является лучшим результатом в истории сборной России на мундиалях.
Сборная России уступила Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 по пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1, в дополнительное соперники обменялись забитыми мячами. В итоге в серии одиннадцатиметровых удачливей оказалась национальная команда Хорватии — 4:3
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Фото: REUTERS/Carl Recine
Фото: REUTERS/Carl Recine
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Болельщики сборной России
Фото: REUTERS/Евгений Реутов
Балерина наблюдает за трансляцией четвертьфинального матча Кубка мира между Россией и Хорватией в Михайловском театре
Фото: REUTERS/Антон Ваганов
Военнослужащие Ростова-на-Дону болеют за сборную России
Фото: REUTERS/Сергей Пивоваров
Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен (слева) и нападающий сборной России Федор Смолов
Фото: REUTERS/Carl Recine
Болельщик сборной России
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Игроки сборной России радуются голу, забитому в ворота Хорватии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Болельщица сборной России
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Болельщики во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Фото: REUTERS/Jorge Silva
Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
Вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Российский форвард Федор Смолов последним покинул поле
Фото: REUTERS/Henry Romero
Голкипер Игорь Акинфеев после серии пенальти
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев