Черчесов поделился эмоциями после четвертьфинального матча ЧМ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился эмоциями от игры команды в 1/4 финала чемпионата мира – 2018 с Хорватией.

«Не могу сказать, прыгнули ли мы выше головы. Мы готовились к турниру долгое время. Кубок конфедераций нам очень помог в этом. Мы готовились ко всем соперникам», — сказал наставник российской сборной журналистам, которые встретили специалиста аплодисментами.

Он отметил, что команда чувствует себя как солдаты в армии: «Сегодня мы вышли в дембеля. Мы бы, конечно, еще послужили недельку до 15 июля, но, к сожалению, не получилось».

Черчесов сказал, что никогда не жалеет о принятых решениях.

«У меня много недостатков, даже больше, чем хороших качеств. Я никогда не жалею, если принимаю решения. Я принимаю решения и стараюсь давать максимум. Я могу долгую лекцию прочитать, чтобы рассказать, как делается команда. Вы смотрите на имена, а мы строим команду», — подытожил он.

В субботу на стадионе «Фишт» в Сочи сборная России уступила команде Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Основное время не выявило победителя встречи и закончилось со счетом 1:1. В дополнительное время хорваты вышли вперед, но подопечные Станислава Черчесова сумели отыграться. В серии послематчевых пенальти хорваты оказались удачливее — 4:3.

Стоит отметить, что выход в четвертьфинал является лучшим результатом в истории сборной России на мундиалях.