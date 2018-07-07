Прямой эфир
Сюжет:

Сборная России по пенальти уступила Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная России уступила сборной Хорватии в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в 2018 году. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт».

Первый мяч в историческом матче забил 6-й номер российской сборной Денис Черышев на 31-й минуте. Однако вскоре хорватам удалось сравнять счет благодаря голу нападающего Андрея Крамарича.

На 101-й минуте после подачи с углового борьбу выиграл хорватский защитник Домагой Вида, который пробил в дальний угол ворот российской сборной. На 115-й минуте в результате штрафного с подачи Дзагоева Марио Фернандес головой пробил в ворота хорватов и сравнял счет 2:2.

В результате дополнительное время закончилось ничьей, однако после серии пенальти удачливее оказалась национальная команда Хорватии — 4:3.

iz.ru вел текстовую трансляцию встречи.

AKR_7418
Сборная России уступила Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 по пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1, в дополнительное соперники обменялись забитыми мячами. В итоге в серии одиннадцатиметровых удачливей оказалась национальная команда Хорватии — 4:3
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
2018-07-07T211124Z_1472382081_RC1C02A681F0_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO
Фото: REUTERS/Carl Recine
2018-07-07T211010Z_1413955335_UP1EE771MSXM5_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO
Фото: REUTERS/Carl Recine
AKR_7391
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
2018-07-07T194918Z_1190395122_UP1EE771J25LP_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO
Болельщики сборной России
Фото: REUTERS/Евгений Реутов
2018-07-07T195013Z_1752999163_RC1D46D8CBB0_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO-MOOD-(1)
Балерина наблюдает за трансляцией четвертьфинального матча Кубка мира между Россией и Хорватией в Михайловском театре
Фото: REUTERS/Антон Ваганов
2018-07-07T195747Z_933546488_RC181A39FFA0_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO-MOOD
Военнослужащие Ростова-на-Дону болеют за сборную России
Фото: REUTERS/Сергей Пивоваров
2018-07-07T195712Z_1809387495_RC171A8BE560_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO
Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен (слева) и нападающий сборной России Федор Смолов
Фото: REUTERS/Carl Recine
RIAN_5581842
Болельщик сборной России
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
AKR_5039
Игроки сборной России радуются голу, забитому в ворота Хорватии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
RIAN_5581845
Болельщица сборной России
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
RIAN_5582374
Болельщики во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
RIAN_5582516
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Болельщики сборной России
Фото: REUTERS/Jorge Silva
Болельщики сборной России
Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
RIAN_5582531
Вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
RIAN_5582346
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
AKR_7112
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
2018-07-07T205805Z_2036309624_RC11F149F1C0_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO
Российский форвард Федор Смолов последним покинул поле
Фото: REUTERS/Henry Romero
AKR_7228
Голкипер Игорь Акинфеев после серии пенальти
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная России сравнивает счет в овертайме матча с хорватами
Хорватия сравняла счет в матче с Россией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017