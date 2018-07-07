Сборная России по пенальти уступила Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018

Сборная России уступила сборной Хорватии в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в 2018 году. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт».

Первый мяч в историческом матче забил 6-й номер российской сборной Денис Черышев на 31-й минуте. Однако вскоре хорватам удалось сравнять счет благодаря голу нападающего Андрея Крамарича.

На 101-й минуте после подачи с углового борьбу выиграл хорватский защитник Домагой Вида, который пробил в дальний угол ворот российской сборной. На 115-й минуте в результате штрафного с подачи Дзагоева Марио Фернандес головой пробил в ворота хорватов и сравнял счет 2:2.

В результате дополнительное время закончилось ничьей, однако после серии пенальти удачливее оказалась национальная команда Хорватии — 4:3.

iz.ru вел текстовую трансляцию встречи.