Хорватия сравняла счет в матче с Россией

Хорватия забила ответный гол в ворота России в конце первого тайма матча за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу. Счет встречи — 1:1. Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи.

Автором гола на 39-й минуте матча стал нападающий клуба «Хоффенхайм» и сборной Хорватии Андрей Крамарич.

Ранее полузащитник российской команды Денис Черышев открыл счет игры на 31-й минуте.

Накануне российские футболисты опубликовали обращение к болельщикам, где пообещали сделать «всё и даже больше», чтобы продлить пребывание на мундиале.