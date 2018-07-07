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Хорватия сравняла счет в матче с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Хорватия забила ответный гол в ворота России в конце первого тайма матча за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу. Счет встречи — 1:1. Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи.

Автором гола на 39-й минуте матча стал нападающий клуба «Хоффенхайм» и сборной Хорватии Андрей Крамарич.

Ранее полузащитник российской команды Денис Черышев открыл счет игры на 31-й минуте.

Накануне российские футболисты опубликовали обращение к болельщикам, где пообещали сделать «всё и даже больше», чтобы продлить пребывание на мундиале.

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