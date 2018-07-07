Вратарь Пикфорд признан лучшим игроком матча Англия–Швеция

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд был признан лучшим игроком матча ¼ финала чемпионата мира по футболу против команды Швеции, сообщила пресс-служба ФИФА.

Англичане обыграли шведов со счетом 2:0 и вышли в полуфинал турнира. Первый гол забил Гарри Магуайр на 30-й минуте матча. Автором второго гола стал Деле Алли на 59-й минуте. Игра состоялась 7 июля на стадионе в Самаре.

Сборная Англии впервые за 28 лет смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира по футболу.

Ранее нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси»​ Златан Ибрагимович и бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм заключили пари.

Футболисты договорились, что в случае победы Англии Ибрагимович оплатит ужин в любом месте в мире. Если Швеция обыграет английскую команду — Бекхэм купит футболисту всё, что он захочет, в магазине IKEA.