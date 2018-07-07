Президент Хорватии передала приветствие Владимиру Путину

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович попросила премьер-министра России Дмитрия Медведева передать приветствие российскому президенту Владимиру Путину, сообщает «Интерфакс».

Медведев и Грабар-Китарович присутствуют на матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Команды играют вечером 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Жаль, что его (Путина. — Ред.) сегодня нет здесь, я рассчитывала увидеть его сегодня, и я надеюсь увидеть его вскоре», — сказала президент Хорватии.

Она также выразила надежду на то, что национальная команда выйдет в полуфинал ЧМ-2018. Президент добавила, что «футбольная дипломатия» полезна для сближения стран.

«И я думаю, что сегодня, независимо от того, какая команда выиграет, мы увидим отличную и честную игру и преодоления всего того, что в повседневной жизни может создать препятствия. Но если говорить о спорте, то он нас сближает», — отметила Грабар-Китарович.

В настоящий момент счет матча — 1:1.

Портал iz.ru ведет онлайн-трансляцию матча четвертьфинала ЧМ-2018 Россия–Хорватия.