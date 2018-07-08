Медведев поблагодарил сборную России за игру на ЧМ-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил сборную страны за игру на чемпионате мира по футболу после матча с национальной командой Хорватии в Сочи.

Сборная России по пенальти уступила Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018. Встреча проходила на стадионе «Фишт». Первый мяч в историческом матче забил 6-й номер российской сборной Денис Черышев на 31-й минуте. Однако вскоре хорватам удалось сравнять счет. Гол забил нападающий Андрей Крамарич.

На 101-й минуте у команды противника отличился хорватский защитник Домагой Вида, а на 115-й минуте в результате штрафного с подачи Дзагоева Марио Фернандес головой пробил в ворота хорватов.

В результате дополнительное время закончилось ничьей со счетом 2:2, однако после серии пенальти удачливее оказалась сборная Хорватии — 4:3.