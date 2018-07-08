Диего Годин: «Гордимся результатом Уругвая на ЧМ-2018»

В пятницу в Нижнем Новгороде состоялся четвертьфинал чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Уругвая. Французы победили со счетом 2:0, но уругвайцы заслужили аплодисменты публики за весь турнир. Подопечные Оскара Табареса в третий раз подряд вышли из группы мирового первенства. К полуфиналу ЧМ-2010 и 1/8 финала ЧМ-2014 они добавили четвертьфинал мундиаля в России. В интервью «Известиям» защитник сборной Уругвая Диего Годин поделился мнением о результате своей команды, влиянии травмы форварда Эдисона Кавани на итог игры с Францией и организации мирового первенства.

— Какие эмоции испытываете от матча с Францией?

— Испытываю большое разочарование от результата матча и гордость за всю нашу команду по итогам турнира. Мы сделали всё, что могли. Считаю, что четвертьфинал — хороший результат. Но матч с Францией с самого начала пошел не по нашему плану. Мы первыми пропустили, старались организовать атаки на ворота соперника, но французы очень хорошо оборонялись.

— За счет чего сборная Уругвая добивается успеха на третьем подряд чемпионате мира при Оскаре Табаресе?

— Наш тренер — настоящий профессионал своего дела. Мало кто в мире сравнится с ним по умению психологически настроить команду, разработать эффективную тактику на матч и донести ее до игроков, которые воплотят всё это на поле. Я уже много лет выступаю в сборной под руководством Табареса и не устаю удивляться его преданности футболу и высокому профессионализму.

— Команда Уругвая могла добиться большего на этом чемпионате мира?

— Думаю, да. Мы ехали в Россию за более высоким результатом. Хотели бороться за самые высокие места. Считаю, что в матче с Португалией (2:1) мы показали отличную игру и доказали, что способны играть на победу со всеми. Но Франция — очень сильная команда. Она обладает большими мастерами и хорошо готова тактически. А в таких противостояниях победитель всегда один. К сожалению, в этот раз им оказались не мы.

— Отсутствие Эдисона Кавани сказалось на игре вашей команды?

— Мы настраивались на то, чтобы добиться успеха невзирая на потери. Конечно, Эдисон — большой мастер. Он принес нам победу над Португалией своими двумя голами. Его присутствие в матче с Францией дало бы нам больше вариативности в атаке. Но травмы — неизбежная вещь в футболе. Ты должен играть в этих обстоятельствах и бороться за победу не только ради себя, но и ради тех парней, которые выбыли из-за травмы.

— Что скажете об организации чемпионата мира в России?

— Всё было прекрасно. Стадионы, города, организация матчей и тренировок, атмосфера на трибунах — это было замечательно. Могу только поздравить Россию с этим событием и успешной его организацией.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter