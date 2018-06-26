С небес на землю

В заключительном туре группового этапа ЧМ-2018 сборная России крупно уступила команде Уругвая (0:3) и заняла второе место в группе А. Два мяча были забиты в первом тайме: отличился нападающий Луис Суарес, еще один гол в свои ворота отправил россиянин Денис Черышев. На 92-й минуте встречи третий мяч забил форвард уругвайцев Эдинсон Кавани. При этом большую часть матча российская команда после удаления Игоря Смольникова играла в меньшинстве. В 1/8 финала турнира подопечные Станислава Черчесова встретятся с победителем группы на столичном стадионе «Лужники».

Поражение сборной не смогло омрачить всеобщую атмосферу футбольного праздника в Самаре, где проходила встреча с южноамериканцами. Уже за два часа до игры толпы болельщиков из России и Уругвая заполнили огромный парк и лесной массив, расположенный вокруг арены. Поклонников футбола не остановила даже июньская жара — днем температура воздуха достигала отметки 35 градусов. К 20:00 по самарскому времени, когда игра заканчивалась, столбик термометра показывал +32.

«Самара Арена» была заполнена практически полностью — по официальным данным, матч посетили 41 970 зрителей при общей вместимости стадиона 45 тыс. человек. Медийные лица, пришедшие поддержать сборную, во время матча расположились не только в ложах для почетных гостей, но и на обычных трибунах. Среди них оказался, например, звездный российский хоккеист Евгений Кузнецов. Новоиспеченный обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» приехал на игру из родного Челябинска, где он проводит свой отпуск.

— Наш регион, город и жители заслужили этот праздник, — сказал «Известиям» министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. — Самара всегда была футбольным городом, наши болельщики любят и понимают футбол. Они заслужили право увидеть вживую свою сборную на новом стадионе в матче такого статуса. Отрадно, что этому сопутствовали позитивные результаты России в первых двух играх. Думаю, даже поражение от Уругвая не испортило общее впечатление. Тем более свою задачу по выходу из группы сборная уже решила.

По мнению большинства экспертов, в 1/8 финала наша команда, скорее всего, попадала бы на сборную Испании или Португалии. Но теоретические шансы иранцев на выход из группы B со второго места заставляли тренерский штаб держать в голове необходимость играть с Уругваем на победу.

Перед матчем руководство сборной решило пойти на перестановки в составе. На правом фланге обороны Марио Фернандеса сменил Игорь Смольников, а на левом место Юрия Жиркова занял Федор Кудряшов. В центре полузащиты Станислав Черчесов вместо Александра Головина поставил Алексея Миранчука.

— Выбор состава — прерогатива главного тренера, — отметил в беседе с «Известиями» почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. — Мы не знаем, у кого какие были травмы в первых матчах. Также были и футболисты, которые «висели» на желтых карточках, — перед 1/8 финала ими лучше было не рисковать. В любом случае проверить резерв тоже полезно. Даже ценой такого результата. Теперь главное — учесть все ошибки и подойти к матчу плей-офф во всеоружии.

Антигероем встречи в Самаре стал защитник Игорь Смольников. Первый гол в наши ворота случился после неудачного паса игрока «Зенита» назад, который спровоцировал опасный штрафной. Затем в течение восьми минут 29-летний футболист получил две желтые карточки, оставив команду на поле вдесятером. После перерыва россияне даже в меньшинстве владели территориальным преимуществом, но команда Уругвая проводила качественные контратаки и не увеличила счет лишь благодаря игре вратаря Игоря Акинфеева. Однако и он оказался бессилен в компенсированное время второго тайма, когда после его сэйва Эдинсон Кавани удачно сыграл на добивании (0:3).

— Это серьезная пощечина для сборной России, — заявил «Известиям» легендарный футболист Ян Коллер, который провел часть карьеры в самарских «Крыльях Советов». — Сборная Уругвая показала свои сильные стороны и добилась уверенной победы. Безусловно, на игре России серьезно сказалась удаление. Команде пришлось больше тайма играть в меньшинстве, а погодные условия еще больше осложнили задачу. Теперь России нужно сосредоточиться на 1/8 финала. Игра на вылет будет еще сложнее.

Это поражение стало для сборной России первым на домашнем чемпионате мира. Несмотря на это, болельщики тепло приветствовали футболистов, поблагодаривших своих зрителей после финального свистка. Команда решила задачу по выходу в плей-офф чемпионата мира — впервые за 32 года. Остается надеяться, что через неделю в состав вернутся отдохнувшие игроки основы и в матче 1/8 финала на поле вновь выйдет задорная и забивная сборная.

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